Itálie oslavuje dalšího hrdinu. Díky fanouškům jsem našel cestu, jásá Musetti

ATP MASTERS ŘÍM - Italský tenis zažívá pohádkové období. A nejde "jen" o to, že světovému tenisu vládne Jannik Sinner. Mezi absolutní elitu se zařadil i další reprezentant Apeninského poloostrova – Lorenzo Musetti (23). Devátý hráč světa září i na domácím Masters v Římě, kde ve středu vyřadil Alexandera Zvereva (28) po setech 7:6, 6:4 a postoupil již do semifinále. Zároveň se i na třetím antukovém Masters v letošní sezoně dostal alespoň do semifinále.

Lorenzo Musetti slaví postup do semifinále. (@ DOMENICO CIPPITELLI / EPA / Profimedia)