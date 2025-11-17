Jabeurová: Na kurty se vrátím. Ale tenisem se chci jen bavit, svět už vidím jinak
V uplynulých měsících se šířily spekulace o jejím možném odchodu do důchodu. Na okruhu se dlouho neobjevovala, poslední zápas odehrála ve Wimbledonu a sérii absencí provázela také zranění. Přesto Jabeurová na závěr sezony všechny překvapila – oznámila, že čeká dítě.
Zatímco většina hráček už řeší předsezonní přípravu a cíle pro nadcházející rok, tuniská tenistka se soustředila na ryze rodinné a mateřské záležitosti. I bez aktivní účasti na turnajích byla v uplynulých týdnech přítomna jako tenisová ambasadorka během Turnaje mistryň.
V dokumentu This is me, který citoval server The National News, se Jabeurová vrátila k myšlenkám, jež ji v posledním roce provázely. "Kdybych vyhrála finále Wimbledonu v roce 2023, mohla jsem mít dítě hned, ale ten sen se rozplynul. Trápily mě obavy," přiznala.
Jabeurová rovněž popsala, kdy se o těhotenství dozvěděla. "Plánovala jsem, že se postupně znovu vrátím na kurty. V dubnu jsem ale zjistila, že jsem těhotná. Hrozně nás to překvapilo, zpočátku jsme tomu nemohli uvěřit. Ale celá moje rodina je nesmírně šťastná," uvedla bývalá světová dvojka.
Zároveň vyzdvihla podporu WTA. "Program pro tenistky, které očekávají dítě, nebo se po mateřských povinnostech chtějí na okruhu vrátit, je neuvěřitelný a chci poděkovat WTA za to, že vznikl. V Saúdské Arábii jsem mluvila s lidmi, kteří jsou za tyto záležitosti odpovědní, a myslím, že nám to hodně pomůže, a určitě i mně. Věřím, že program mi usnadní i návrat na kurty," dodává trojnásobná grandslamová finalistka.
O svém dalším působení má jasno. "Neodcházím do důchodu, jednou se vrátím," zdůraznila.
Jabeurová se zároveň věnuje projektu vlastní tenisové akademie, který pro ni představuje novou inspiraci. "Možná je to způsob, jak znovuobjevit radost na kurtu, protože vidět tu dětskou nevinnost… není nic lepšího. Možná mi to připomene, kdy jsem byla mladá a kolik zábavy jsem si užila."
A dodává: "Nemusíte se stát vítězem Wimbledonu, US Open, Roland Garros nebo Australian Open. Tento svět se skládá z celé řady důležitějších věcí, než je hraní tenisu. Řada hráčů sní o tom, že budou světovými jedničkami, další se hraním jen baví. Já se chci jen bavit, svět už vidím jinak," uzavírá jedna z nejoblíbenějších hráček na okruhu.
Sen o grandslamovém triumfu musí počkat. Jabeurová čeká narození potomka
