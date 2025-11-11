Sen o grandslamovém triumfu musí počkat. Jabeurová čeká narození potomka
Pro Jabeurovou byla největší motivace v posledních letech získat tu nejcennější trofej. Jejím snem bylo uspět na travnatém grandslamu v All England Clubu, kde však v roce 2022 prohrála finále s Jelenou Rybakinovou a o rok později nestačila na Markétu Vondroušovou. O titul bojovala neúspěšně i před třemi lety na US Open.
Poslední dobou ji však trápily fyzické i psychické problémy, a dokonce zvažovala i konec kariéry. Po skreči na svém nejoblíbenějším turnaji se rozhodla si dát od tenisu pauzu. Ta ještě nějakou dobu trvat bude, ovšem z toho pozitivního důvodu. Bývalá světová dvojka totiž na svém Instagramu oznámila, že čeká narození potomka.
"Dala jsem si malou pauzu na resetování a dobití...Ukázalo se, že plánujeme ten nejroztomilejší návrat vůbec. Kurt bude ještě chvíli muset počkat, protože brzy přivítáme našeho nejmenšího spoluhráče. Chlapeček se přidá do týmu v dubnu," napsala Tunisanka k radostnému videu, pod které ji vyjádřilo podporu mnoho kolegyň z okruhu WTA.
Jabeurová čeká dítě se svým manželem a kondičním trenérem Karimem Kamounem, se kterým vystupuje i v jednom z dílů oblíbeného tenisového seriálu Break Point. Právě zde už o svých rodičovských plánech oba hovoří. "Už se toho dne nemůžeme dočkat. Bude to naše společné vítězství. Je to náš sen po úspěšné kariéře," prozradila v dokumentu, který vyšel už v lednu 2023. Podle jejího aktuálního vyjádření se však zdá, že by se ráda vrátila na kurt i po mateřské pauze.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře