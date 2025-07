Jak reagoval Tsitsipas na kritiku? Trochu ho to zasáhlo, přiznal Ivaniševič

Jeho slova vzbudila pořádné emoce. Goran Ivanišević (53), trenér Stefanose Tsitsipase (26), se nebál svého svěřence ostře zkritizovat. Na Chorvatova slova nesouhlasně reagoval například i bývalý kouč Sereny Williamsové či Naomi Ósakaové Patrick Mouratoglou (55). Jak se ale tvrdá vyjádření dotkla samotného řeckého tenisty?

Nedaří se mu. Stefanos Tsitsipas marně hledá formu. Řecký tenista si zahrál během své kariéry dvě grandslamová finále, o titul bojoval jak na French Open v roce 2021, tak o dva roky později v Melbourne. Pokaždé odcházel jako poražený. Před čtyřmi lety se dostal na třetí místo planety, dnes mu ale patří až 27. příčka a na kurtech se hledá.



Zmar vyvrcholil na letošním Wimbledonu, kde se pakoval již po prvním kole, když odstoupil po prohraném druhém setu s Francouzem Royerem.



Právě po wimbledonské porážce se do svého svěřence pustil jeho kouč. "Pořád říká, že chce, ale nic pro to nedělá. Nevidím žádný progres. Byl jsem v šoku. Nikdy jsem neviděl takhle nepřipraveného hráče. I já se svým operovaným kolenem jsem třikrát víc fit než on. Je to vážně špatné," šokoval tenisovou veřejnost ostrým prohlášením Ivanišević, který v All England Clubu slavil titul v roce 2001.



Na to reagoval mimo jiné právě Mouratoglou. "Není normální, aby trenér takto veřejně kritizoval hráče, se kterým sotva začal spolupracovat. Překročil hranici, která by měla být mezi hráčem a trenérem jasně nastavená," měl jasno slavný kouč.

Samotný Tsitsipas se k celé kauze veřejně zatím nevyjádřil, zprostředkovaně tak jeho pohled přinesl právě Ivaniševič. "Trochu ho to zasáhlo, každý sportovec, když slyší kritiku, ji nemá rád," uvedl Chorvat v rozhovoru pro chorvatský sportovní deník Gol.



"Tenis je individuální sport. Abyste mohli hrát, musíte být fyzicky i psychicky připraveni. Ve Wimbledonu tomu tak nebylo. Má problémy se zády a další potíže. Čeká ho dlouhá cesta, žádná kouzelná hůlka neexistuje, musíte makat" dodal rodák ze Splitu.



Po Wimbledonu Tsitsipas přiznal, že musí najít řešení pro své potíže se zády. Přesto se tento týden rozhodl nastoupit na Hopmanův pohár, kde ve dvou zápasech podlehl Robertu Bautistovi Agutovi a Felixu Auger-Aliassimovi.

Jakým způsobem, a jestli vůbec bude spolupráce mezi Tsitsipasem a Ivaniševičem pokračovat, zůstává otázkou.