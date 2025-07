Mouratoglou: Ivaniševič? Takhle se trenér nechová. Klíčem není hráče srážet

Byla to slova, která zaskočila nejen tenisovou veřejnost, ale i některé zkušené kolegy z branže. Goran Ivaniševič (53), nový trenér Stefanose Tsitsipase (26), před několika dny otevřeně zpochybnil schopnosti svého svěřence. A reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Do bývalého wimbledonského šampiona se opřel známý francouzský kouč Patrick Mouratoglou (55), který v minulosti vedl mimo jiné Serenu Williamsovou a momentálně spolupracuje s Naomi Ósakaovou.

"Když jsme si přečetli Ivaniševičovy výroky, řekli jsme si: To přece nemůže myslet vážně. Opravdu to řekl?" podivuje se Mouratoglou v obsáhlém vyjádření na sociálních sítích. "Není normální, aby trenér takto veřejně kritizoval hráče, se kterým sotva začal spolupracovat. Překročil hranici, která by měla být mezi hráčem a trenérem jasně nastavená."

Chorvatský kouč po vyřazení Tsitsipase ve Wimbledonu nešetřil ostrými slovy – mimo jiné uvedl, že Řek musí změnit všechny své návyky. Právě tato kritika zvedla Mouratogloua ze židle.

"Trenérství není o posuzování. Koučování není hraní. Je to porozumění člověku, snaha mu pomoci, být s ním na jedné lodi. To, co předvedl Goran, podle mě není koučování. Pokud souhlasil se spoluprací, už předem věděl, že Stefanos prochází těžkým obdobím. Ukazovat na něj prstem a říkat: 'To je jeho vina, já s tím nemám nic společného,' je útěk od odpovědnosti," vzkázal pětapadesátiletý Francouz.

Tsitsipas, aktuálně 26. hráč světa a dvojnásobný grandslamový finalista, se v posledních měsících výsledkově trápí. A právě to podle Mouratogloua vyžaduje zcela jiný přístup.



"Všichni hráči mají období, kdy se jim nedaří. Když jsem začínal se Serenou nebo Naomi, byly na dně. Klíčem není veřejně je srážet, ale budovat důvěru. Pokud ji nezačnete budovat hned od začátku, spolupráce nebude fungovat. A pokud se trenér za výsledky stydí a chce se distancovat, tak to není cesta."



A závěrem ještě připomíná, že i ve chvílích krize je třeba zachovat respekt: "Nikdo nedělá všechno špatně. Stefanos je profesionál, ví, co to obnáší. Ano, může jednat pod tlakem nebo se chovat nesprávně, ale úkolem trenéra je vrátit ho zpět na správnou cestu. A to se nedá dělat bez něj – musí to být společná práce."

Ivaniševič, jenž v minulosti úspěšně spolupracoval s Novakem Djokovičem, se zatím k Mouratoglouovým slovům nevyjádřil.

