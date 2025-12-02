Jak se Djokovič stále drží mezi elitou? Data přinášejí zajímavé vysvětlení
Djokovič byl dlouhá léta naprosto po zásluze považován za možná nejlépe returnujícího tenistu historie. Podle analytických dat je to v posledních letech ale především jeho servis, který ho drží ve špičce.
Statistiky sezony 2025 ukazují, že Djokovič vyhrává na podání vyšší procento gamů než v téměř všech předchozích sezonách kariéry. Světová čtyřka se během posledních 18 let umístila v tomto ohledu v první trojce žebříčku mezi nejlepšími hned patnáctkrát, z toho osmkrát zakončila sezonu jako jednička. Lepší procento výher na servisu než letos však měl Djokovič pouze dvakrát.
Nejdominantnější sezonu na podání zaznamenal Djokovič v roce 2015 (89,5 %), letos drží 88,7 % a figuruje na čtvrté příčce za Jannikem Sinnerem (91,3 %), Taylorem Fritzem (90 %) a Giovannim M’Petshi Perricardem (89 %).
Stoupající úspěšnost servisu je patrná i podle další statistiky: do roku 2021 nikdy v sezoně nezískal více než 76 % bodů z prvního podání. Letos může tuto hranici překonat počtvrté. K tomu přidal i výrazný nárůst es – kariérní průměr činí 5,5 esa na zápas, v letošním roce si jich v zápase připsal 8,4.
Výrazně zlepšený Djokovičův servis oceňují i soupeři. Taylor Fritz, který srbské legendě podlehl ve čtvrtfinále US Open, vystihl podstatu: "Podává výborně, agresivně hraje i druhé podání. Je těžké jeho servis využít proti němu, protože se navíc výborně pohybuje a skvěle hraje od základní čáry. Jeho podání se velmi špatně čte, čímž si od počátku výměn získává výhodu."
Ještě před několika lety to bylo právě Djokovičovo výjimečné čtení soupeřova servisu, které mu pravidelně zajišťovalo prvenství mezi nejlépe returnujícími hráči na okruhu. V letech 2010–2021 byl v této statistice nepřetržitě v TOP 3.
Djokovičovy returny zůstávají mimořádně kvalitní i nadále. Přesto je to dnes servis, kdo hraje hlavní roli v tom, proč se 38letá legenda stále udržuje na samém vrcholu světového tenisu.
