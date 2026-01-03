Japonsko s Ósakaovou v United Cupu končí, Zverev pomohl Německu k suverénní výhře

DNES, 10:19
Aktuality 0
UNITED CUP - Naomi Ósakaová (28) sice tentokrát v roli favoritky nezaváhala, nicméně její vítězství na udržení naděje nestačilo a Japonsko končí v týmovém United Cupu hned ve skupinové fázi. Do turnaje už vstoupili také naši sousedé z Německa a i díky Alexanderovi Zverevovi (28) zaznamenali suverénní výhru nad Nizozemskem.
Naomi Ósakaová a její tým v United Cupu končí (© PAUL KANE / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Velká Británie – Japonsko 2:1

Japonsko v úvodním zápase skupiny prohrálo 0:3 s Řeckem a pro udržení naděje na postup do čtvrtfinále muselo porazit Velkou Británii. Japonskému týmu však nepomohly ani absence Jacka Drapera a omluvenka Emmy Raducanuové pro dnešní duel.

Na šlágr mezi Naomi Ósakaovou a Raducanuovou tak nedošlo. Bývalá světová jednička si sice spravila chuť po mizerném výkonu proti Marii Sakkariové, nicméně ani tentokrát to z její strany nebylo ideální. Hlavně v prvním setu. Hráčku až ze třetí stovky žebříčku Katie Swanovou nakonec přehrála 7:6, 6:1 a srovnala skóre.

Ještě předtím Billy Harris porazil 7:6, 6:3 Šintara Močizukiho a rozhodnout musela smíšená čtyřhra. Ta byla velmi vyrovnaná, ale Japonci v ní nakonec neuspěli. Nao Hibinová s Jasutakou Učijamou podlehli 5:7, 6:4, 7:10 Olivii Nichollsové a Nealovi Skupskému.

O postupujícím do čtvrtfinále z této skupiny tak rozhodne pondělní duel mezi Velkou Británií a Řeckem.

 

Německo – Nizozemsko 3:0

Očekávaný průběh měl první duel skupiny F v Sydney. Němečtí tenisté v něm deklasovali poměrem 3:0 a bez ztráty jediného setu Nizozemsko. O body se postarali Alexander Zverev, který si poradil 7:5, 6:0 s Tallonem Griekspoorem, Eva Lysová a nakonec Zverev s Laurou Siegemundovou v mixu.

Tato skupina má velmi silné obsazení. Naši sousedé se totiž utkají ještě s finalistou posledních dvou ročníků Polskem v čele s Igou Šwiatekovou. Na tento duel dojde v pondělí a Poláci pak ve středu proti Nizozemsku zakončí skupinovou fázi.

United Cup má za sebou tři ročníky. V roce 2023 a loni se radovaly z triumfu Spojené státy a mezitím kralovalo právě Německo. Letošní edice se účastní i čeští tenisté, kteří turnaj začnou v pondělí proti Norsku a jsou ve skupině ještě s domácí Austrálií.

Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pořadí skupin

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
