Bratr legendárního Murrayho a bývalá světová jednička v deblu oznámila konec kariéry
"Moje tenisová cesta je po 36 letech u konce. Měl jsem obrovské štěstí a privilegium, že mi tento skvělý sport dal tak úžasné zážitky. Těším se na vstup do skutečného světa," uvedl v prohlášení na sociálních sítích Murray. Poděkoval také těm nejbližším, kteří mu během jeho veleúspěšné kariéry pomáhali. "Vaše neuvěřitelná podpora, úsilí a oběti mi umožnily dosáhnout všeho, co jsem v této hře mohl dokázat," napsal.
V mužské čtyřhře rodák ze skotského Dunblane získal 34 titulů včetně těch nejcennějších z Australian Open a US Open v roce 2016, v němž se také stal deblovou světovou jedničkou. Dalších pět grandslamových trofejí vybojoval Murray ve smíšené čtyřhře. První turnaj vyhrál v roce 2007, ten poslední v listopadu 2024.
V roce 2015 se podílel na triumfu Britů v Davis Cupu, na který tato tenisová velmoc čekala od roku 1936. Toto vítězství pro něj bylo o to více emotivnější a významnější, že ho vybojoval a následně mohl oslavit společně se svým mladším bratrem Andym. Ten se před deseti lety taktéž stal světovou jedničkou a jakožto trojnásobný grandslamový šampion ve dvouhře a člen legendární BIG FOUR je považován za jednoho z nejlepších hráčů 21. století.
