Bratr legendárního Murrayho a bývalá světová jednička v deblu oznámila konec kariéry

DNES, 11:00
Aktuality
Dva měsíce po 40. narozeninách skončil s tenisem Jamie Murray, bývalá světová jednička ve čtyřhře. Během kariéry získal celkem sedm grandslamových titulů, dva v mužské čtyřhře a pět v mixu. Jedním z jeho největších úspěchů je i triumf v Davis Cupu, který slavil po boku jeho mladšího bratra Andyho, který se stal jedním z nejlepších hráčů 21. století.
Profily hráčů
Murray Jamie
Jamie Murray oznámil konec kariéry (@ Glyn KIRK / AFP / AFP / Profimedia)

"Moje tenisová cesta je po 36 letech u konce. Měl jsem obrovské štěstí a privilegium, že mi tento skvělý sport dal tak úžasné zážitky. Těším se na vstup do skutečného světa," uvedl v prohlášení na sociálních sítích Murray. Poděkoval také těm nejbližším, kteří mu během jeho veleúspěšné kariéry pomáhali. "Vaše neuvěřitelná podpora, úsilí a oběti mi umožnily dosáhnout všeho, co jsem v této hře mohl dokázat," napsal.

V mužské čtyřhře rodák ze skotského Dunblane získal 34 titulů včetně těch nejcennějších z Australian Open a US Open v roce 2016, v němž se také stal deblovou světovou jedničkou. Dalších pět grandslamových trofejí vybojoval Murray ve smíšené čtyřhře. První turnaj vyhrál v roce 2007, ten poslední v listopadu 2024.

V roce 2015 se podílel na triumfu Britů v Davis Cupu, na který tato tenisová velmoc čekala od roku 1936. Toto vítězství pro něj bylo o to více emotivnější a významnější, že ho vybojoval a následně mohl oslavit společně se svým mladším bratrem Andym. Ten se před deseti lety taktéž stal světovou jedničkou a jakožto trojnásobný grandslamový šampion ve dvouhře a člen legendární BIG FOUR je považován za jednoho z nejlepších hráčů 21. století.

Jakub Hájek, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
PTP
16.04.2026 11:14
Trochu lepší bratr než Siniakov.
Reagovat
aligo
16.04.2026 11:25
Reagovat
Krisboy
16.04.2026 11:07
Legendární bratr legendárního Murrayho.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist