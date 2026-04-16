Neúcta, nebo geniální úder? Borges si po bizarním mečbolu vysloužil bučení diváků

DNES, 09:00
Závěr osmifinálového zápasu na antukové pětistovce v Barceloně vyvolal rozruch. Nuno Borges při svém druhém mečbolu nečekaně zahrál podání spodem, které Tomás Martín Etcheverry nedoběhl. Portugalec tak zvítězil 6:3, 7:6 a postoupil do svého životního čtvrtfinále. Drama však pokračovalo. Nevěřící Argentinec svému přemožiteli jen chladně podal ruku a situace se nelíbila ani divákům, kteří vítěze vypískali.
Nuno Borges proměnil mečbol nečekaným esem (@ Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia)

Borges – Etcheverry 6:3, 7:6

Borges byl ve středečním osmifinálovém zápase v Barceloně proti Etcheverrymu dlouho lepším hráčem. Od stavu 3:3 v úvodním dějství svého soupeře výrazně přehrával až do poloviny druhé sady. Náskok brejku však ztratil a v závěru zápasu rozhodně nepůsobil stoprocentně zdravý a dokonce později potvrdil, že měl nějaké problémy s nohou.

Dramatickou koncovku rozhodl až závěrečný tie-break, ve kterém musel Portugalec otáčet skóre z 1:3. Získal však pět míčků v řadě a vypracoval si tři mečboly. Ten první při vlastním servisu ještě neproměnil, při druhém však nečekaně zahrál podání spodem a překvapenému Argentinci dal eso. Zápas tak po dvou hodinách ukončil a mohl slavit postup do největšího kariérního čtvrtfinále.

Naštvaný Etcheverry zůstal ještě chvíli nevěřícně stát s rukama v bok a až poté se vydal k síti pogratulovat svému soupeři. V tomto případě však došlo pouze na velmi chladné a krátké podání ruky. Způsob, jakým Borges proměnil mečbol, se nelíbil ani publiku, které Portugalce následně vypískalo.

Video se stalo virálním na internetu a většina tenisových fanoušků stojí na straně 52. hráče žebříčku. Šlo o totiž naprosto legální úder, kterým jsou známí i hvězdní hráči jako Nick Kyrgios či Alexander Bublik. Argentinec byl na příjem připravený a Borges pouze využil momentu překvapení a toho, že jeho soupeř stál daleko za základní čárou. Zahrát podání spodem takhle dobře a ještě navíc v takto důležité chvíli chce opravdu šikovnou ruku.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
easymoneysniper
16.04.2026 09:30
Drop shotu by ale všichni zatleskali
Diabolique
16.04.2026 09:05
Ode dneska budu hrat podani uz jenom spodem.
