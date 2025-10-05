Jízda Bartůňkové končí ve finále. Mladá Češka si zapíše nové životní maximum

WTA 125 SAMSUN – Nikola Bartůňová (19) svou jízdu na turnaji v tureckém Samsunu zakončila ve finále. V boji o titul podlehla slovinské soupeřce Kaje Juvanové (24) ve dvou setech 6:7, 3:6. Česká tenistka se v žebříčku posune na zhruba 134. příčku, což bude také její dosavadní životní maximum.
Nikola Bartůňková ve finále na soupeřku nestačila ( @ ULISES RUIZ / AFP / AFP / Profimedia)

Bartůňková – Juvanová 6:7, 3:6

Bartůňková vstoupila do duelu s Juvanovou v parádním rozpoložení. Své soupeřce vzala hned úvodní podání, což vzápětí potvrdila a dostala se do nadějného vedení 3:0. V páté hře to ale byla česká tenistka, která poprvé přišla o servis. Slovinka však brejk potvrdit nedokázala a prohrávala už 2:5.

Ani za tohoto stavu se o pět let starší soupeřka rodačky z Prahy nepodvolila. Třemi gamy v řadě srovnala na 5:5 a první sada tak směřovala do dramatické koncovky.

A i v tiebreaku se na kurtu rozpoutala obrovská bitva. Zpočátku měla navrch Bartůňková, která vedla 3:1, postupem času ale ukazovala pevnější nervy Slovinka. Tři setboly ještě stihla mladičká Češka odvrátit, na čtvrtý už nestačila a zkrácenou hru ztratila 8:10. První set tak po hodině a šesti minutách připadl Juvanové.

Ve druhém dějství již měla navrch rodačka z Lublaně. Za stavu 2:1 vzala své soupeřce dvakrát za sebou servis a i když ho sama jednou ztratila, stačilo jí to k pohodlnému vedení 5:2.

Bartůňková ještě zabojovala. V osmé hře při svém podání odvrátila dva mečboly a snížila, na více už ale nedosáhla. Juvanová v následném gamu proměnila svůj první mečbol a po hodině a 51 minutách hry se mohla radovat ze svého devátého titulu na okruhu ITF.

V žebříčku se Juvanová posune na zhruba 114. místo, jejím životním maximem tak zůstává 58. příčka z roku 2022.

Bartůňková tak ve svém šestém letošním finále potřetí padla. V kariéře si zahrála o titul už dvanáctkrát, po dnešku má vyrovnanou bilanci v bojích o titul 6:6.

Výsledky turnaje WTA 125 v Samsunu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
Dobry-den
05.10.2025 16:39
Ach jo, první set měl být její.

No ale i tak pro NIkolu další fajn výsledek, tak snad letos ještě přidá další. Koukám, že je přihlášená do Čennaje spolu s Lindičkou. Tak hodně štšstí.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 17:01
Lindička doufá, že jí genius loci Čennaj vrátí herní pohodu a formu.
Reagovat
HAJ
05.10.2025 12:56
Nikol nevadí. I tak jsi se dostala daleko. Zatnou zuby a makat a výsledky se dostaví. Budu Ti fandit.
Reagovat
frenkie57
05.10.2025 17:03
Jsem zvědav, kolik budem na konci roku registrovat penetrací stovky od našich hráček. Jednu, dvě a když motyka spustí, tak třeba i tři?
Reagovat

Nový komentář

