Jízda Bartůňkové končí ve finále. Mladá Češka si zapíše nové životní maximum
Bartůňková – Juvanová 6:7, 3:6
Bartůňková vstoupila do duelu s Juvanovou v parádním rozpoložení. Své soupeřce vzala hned úvodní podání, což vzápětí potvrdila a dostala se do nadějného vedení 3:0. V páté hře to ale byla česká tenistka, která poprvé přišla o servis. Slovinka však brejk potvrdit nedokázala a prohrávala už 2:5.
Ani za tohoto stavu se o pět let starší soupeřka rodačky z Prahy nepodvolila. Třemi gamy v řadě srovnala na 5:5 a první sada tak směřovala do dramatické koncovky.
A i v tiebreaku se na kurtu rozpoutala obrovská bitva. Zpočátku měla navrch Bartůňková, která vedla 3:1, postupem času ale ukazovala pevnější nervy Slovinka. Tři setboly ještě stihla mladičká Češka odvrátit, na čtvrtý už nestačila a zkrácenou hru ztratila 8:10. První set tak po hodině a šesti minutách připadl Juvanové.
Ve druhém dějství již měla navrch rodačka z Lublaně. Za stavu 2:1 vzala své soupeřce dvakrát za sebou servis a i když ho sama jednou ztratila, stačilo jí to k pohodlnému vedení 5:2.
Bartůňková ještě zabojovala. V osmé hře při svém podání odvrátila dva mečboly a snížila, na více už ale nedosáhla. Juvanová v následném gamu proměnila svůj první mečbol a po hodině a 51 minutách hry se mohla radovat ze svého devátého titulu na okruhu ITF.
V žebříčku se Juvanová posune na zhruba 114. místo, jejím životním maximem tak zůstává 58. příčka z roku 2022.
Bartůňková tak ve svém šestém letošním finále potřetí padla. V kariéře si zahrála o titul už dvanáctkrát, po dnešku má vyrovnanou bilanci v bojích o titul 6:6.
Komentáře
Nový komentář
No ale i tak pro NIkolu další fajn výsledek, tak snad letos ještě přidá další. Koukám, že je přihlášená do Čennaje spolu s Lindičkou. Tak hodně štšstí.