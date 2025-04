Jízda mladé Češky za titulem. Nebyla ani na žebříčku, přesto ovládla turnaj v Turecku

ITF W15 ANTALYA - Tohle jméno si dobře zapamatujte. Osmnáctiletá Sarah Melany Fajmonová ovládla svůj první titul na okruhu ITF mezi dospělými v turecké Antalyi. To vše coby hráčka, kterou žebříček ještě vůbec neregistroval. Respektive ne ten seniorský — na juniorském kombinovaném rankingu patří talentované tenistce 57. příčka.

Naitóová - Fajmonová 5:7, 1:6



Když Fajmonová nastupovala do turnaje ITF W15 v Antalyi, mohla jít do zápasů s klidnou hlavou. Na rozdíl od soupeřek ji totiž seniorský žebříček v pořadí ještě vůbec neregistroval.



A mladá Češka toho také stoprocentně využila. V prvním kole si poradila s Němkou Preugschatovou dvakrát 6:4, ve druhém i s její krajankou a 652. hráčkou světa Brockmannovou 6:3, 6:2, a německý hattrick završila ve čtvrtfinále s Vogtovou, 624. hráčkou planety, výsledkem 7:6, 6:4.



V boji o finále pak mladá tenistka přišla o jediný set s ruskou soupeřkou Kroitorovou (811. na žebříčku), kterou poslala domů po setech 4:6, 6:4, 6:1. Zlatý hřeb jízdy Fajmonové pak přišel ve finále, kde na ni nestačila nasazená jednička Japonka Naitová, která z pozice 524. hráčky světa podlehla Češce ve dvou setech 5:7, 1:6.



V prvním setu si papírová favoritka hned čtyřikrát nebyla schopná udržet vlastní servis, Fajmonová o něj přišla třikrát, i to jí však stačilo k vedení 1:0 na sety. Ve druhém už to byla velká jízda Češky za prvním titulem mezi dospělými. Ani jednou nepřišla o výhodu podání, sama naopak dvakrát uspěla na returnu a zápas zakončila po hodině a 37 minutách stylově — čistou hrou.



Životní úspěch Fajmonové se pochopitelně promítl i do žebříčku. V seniorském pořadí se tak poprvé objeví i jméno osmnáctileté Češky, která v live rankingu figuruje na 877. příčce.



V juniorském žebříčku jsou před Fajmonovou Tereza Krejčová na 9. místě, o místo za ní je Laura Samson, 11. příčka patří Janě Kovačkové, 13. její sestře Aleně. Na 28. pozici je Vendula Valdmannová, 34. Julie Paštiková a 37. Tereza Valentová.

Výsledky turnaje ITF W15 v Antalyi