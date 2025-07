Jízda snů Češky "bez žebříčku" končí. Sedláčková padla s Ukrajinkou

ITF OLOMOUC - Parádními výkony se na turnaji v Olomouci prezentovala do dnešní doby fanouškům prakticky neznámá Petra Sedláčková (23). Česká tenistka, hrající tenis na univerzitě v Alabamě ve Spojených státech, svou jízdu ukončila až na páté soupeřce. Ve čtvrtfinále nestačila na Ukrajinku Anastasiji Sobolevovou (21), které podlehla po dvou vyrovnaných setech dvakrát 5:7.

Sedláčková – Sobolevová 5:7, 5:7



Když vstupovala na turnaji v Olomouci do kvalifikace, nikdo s ní příliš nepočítal. Není divu. Sedláčkovou do této doby žebříček WTA vůbec neregistroval. Mladá Češka však oba kvalifikační duely, v nichž navíc byla papírovou outsiderkou, zvládla a postoupila do hlavní soutěže.

V ní naprosto šokovala v prvním kole Slovinku Dalilu Jakupovičovou, bývalou 69. hráčku světa, kterou poslala balit kufry po výsledku 7:5, 6:3. Ve druhém pak po téměř tříhodinové bitvě zaskočila krajanku, devatenáctiletou Nikolu Bartůňkovou, kterou porazila po setech 3:6, 7:6, 6:4.

Nad její síly Sedláčkové tak byla na Hané až její pátá soupeřka. I se Sobolevovou, které patří 233. příčka žebříčku a jež ve druhém kole vyhnala z kurtu Lucii Havlíčkovou (6:0, 6:3), však svedla vyrovnanou partii.

La joueuse de @AlabamaWTN de retour sur le circuit ITF depuis 2020 !



La de 23 ans Petra Sedlackova fait forte impression au W75 de Olomouc !



Elle vient de battre Nikola Bartunkova 19 ans !



La de 23 ans issue des qualifs va disputer son 1er quart de finale en W75 pic.twitter.com/DbKuWbhOmF — WTAntho (@WTAntho) July 17, 2025

V prvním setu vedla Sedláčková už 3:1, nakonec sadu po více než hodině ztratila 5:7. Ve druhém to naopak byla česká tenistka, která musela dohánět manko dvou gamů. To se jí povedlo, sada dospěla do stavu 5:5, poslední dvě hry ale patřily její soupeřce.

Sedláčková i přes porážku může z Olomouce odjíždět spokojená. Druhá nasazená Sobolevová se v boji o finále utká s rumunskou soupeřkou Gabrielou Leeovou.

