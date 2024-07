Jsem nadšený, že si můžu zahrát s žijící legendou, říká Kopřiva před zápasem s Djokovičem

Když tenista Vít Kopřiva (27) při losování letošního ročníku Wimbledonu viděl, že mu organizátoři přidělili do 1. kola vítěze 24 grandslamů Srba Novaka Djokoviče (37), rozbušilo se mu srdce. Po chvíli to ale přijal jako realitu a šanci zahrát si proti legendě. V úterním duelu proti sedminásobnému vítězi turnaje chce předvést dobrý výkon a favorita potrápit. V rozhovoru s českými novináři řekl, že se také těší na příležitost zahrát si při debutu v hlavní soutěži na centrkurtu.

"Říkal jsem si, že to on-line sledovat nebudu, ale když jsem přišel ze snídaně, neměl jsem co dělat a zrovna na mě na sociálních sítích vyskočilo, že los běží. Tak jsem si ho zapnul. Moje jméno pořád nešlo, nešlo, nešlo a pak zbývalo posledních šest. Tak jsme se na sebe s trenérem podívali, že už to asi klapne. A bylo to tam," uvedl s úsměvem Kopřiva.

V první chvíli netajil rozrušení. To ale poté vystřídala spokojenost. "Bylo to od každého něco. Srdce začalo bušit, ale v tu chvíli přišlo i nadšení, že si můžu zahrát s žijící legendou našeho sportu," podotkl český tenista. "Člověk si říká, že chce vždy uhrát co nejlepší výsledek, ale jak přišel Djokovič, tak je to nějakým způsobem splněný sen," doplnil.

Kopřiva věří v dobrý výsledek

Kopřiva, který postoupil do hlavní části z kvalifikace, dostal po losu řadu zpráv. Psal si také s Adamem Pavláskem, který se s Djokovičem utkal ve 2. kole Wimbledonu před sedmi lety. Tehdy Srb zvítězil jasně 6:2, 6:2, 6:1. Kopřiva věří, že sehraje vyrovnanější duel.

"Člověk samozřejmě ten strach má. Nebudu říkat, že ne. Zase se ale na tom snažím už od losu pracovat, co nejlépe to jde. Měl jsem docela dlouhou dobu na přípravu. Snažím se udělat to nejlepší, co můžu, a jít tomu dobrému výsledku naproti," řekl.

Djokovič bude hrát necelé čtyři týdny po operaci kolena, které si poranil během osmifinále Roland Garros. Na první letošní titul čeká. "Samozřejmě z tohohle pohledu si říkám, že nějaké malinké šance hrají na mou stranu, ale on toho pořád dokázal tolik. Je tady zvyklý hrát na centru nonstop, sedmkrát to tady vyhrál, kdežto pro mě je to tady vůbec poprvé," uvedl Kopřiva.

Přesto cítí šanci. "Říkám si, že pokud někdy, tak teď, když je po zranění. Díval jsem se na něj, jak hrál na Roland Garros, a říkal si: Ty jo, on se tam pohybuje tak blbě. A všechno, co kolem toho dělal, se mi nelíbilo. A pak šel na operaci, takže měl asi něco vážného. Zkusím toho využít. Když už nic, tak tohle je myslím moje šance zkusit ho potrápit na kurtu co nejdéle," doplnil.

V minulosti byl příznivcem Rogera Federera, postupně ale preference přehodnotil. "Dříve jsem vůbec nebral ani (Rafaela) Nadala, protože měl rivalitu s Federerem. Ale od doby, co jsem začal hrát tenis na vyšší úrovni, tak uznávám všechny tři za to, co dokázali, protože to je neskutečné. A 'Djok' je hodně, hodně vysoko," řekl Kopřiva.

Na centrkurt se těší

Premiérového startu v hlavní soutěži Wimbledonu si váží o to víc, že pochází z Fulneku stejně jako dvojnásobná vítězka turnaje Petra Kvitová. "Wimbledon je neskutečná Mekka. Skrz Petru to bylo odmalička omílané téma. Z tohoto pohledu je to neskutečné," uvedl Kopřïva. "Její první titul byl úplně neskutečný. Byl jsem i u oslav, když přijela do města. Druhý titul jsem sledoval živě s celým městem. Známí se vždy ptali, kdy už budu hrát ve Wimbledonu. A teď se mi to podařilo," podotkl.

Radost mu udělal i fakt, že bude hrát na centrkurtu. "Na tohle se těším asi nejvíc," řekl, přičemž dlouho čekal na přidělení kurtů. "Pořád tam byl také (Andy) Murray, který hraje s Tomem (Macháčem) a tak jako se loučí. Měl jsem lehce pochybnosti, že mohou dát na centr spíš Murrayho. Nakonec jsme se tam ale s Tomášem dostali oba. Je to neskutečné," doplnil Kopřiva.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.