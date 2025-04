Jsi v TOP 20? Tak máš docela problém. Menšík rozebral i sebevědomého Američana

22:26

Před French Open by mělo hrát šest Čechů

Minimálně šest českých tenistů by mělo startovat na posledních generálkách v týdnu před French Open. Tomáš Macháč má v plánu obhajovat finále v Ženevě, kde se do kvalifikace přihlásil Vít Kopřiva. Jiří Lehečka a Jakub Menšík chtějí hrát v Hamburku a Barbora Krejčíková s Lindou Noskovou by se měly vydat do Štrasburku. Více informací najdete v našem online článku.