Juvanová přerušila po smrti otce kariéru. Vrátím se, až budu připravená, vzkázala

"Jak už někteří z vás ví, v prosinci jsem přišla kvůli rakovině o tatínka. Od té doby je pro mě vše velká výzva. Přijít o tak blízkou osobu pro mě byla nejhorší věc na světě a něco, na co vás nikdo nepřipraví," napsala Juvanová. "Truchlení je pro mě velmi těžké. Většinu dní se i při běžném fungování cítím unavená, což mi ztěžuje trénink a zápasy. Některé dny jsou dobré, jiné horší, ale bolest a smutek pořád zůstávají," doplnila.

Délku přestávky Juvanová nestanovila. Chce se vrátit, až bude připravená. "Rozhodla jsem se, že na pár týdnů (nebo na období, které mi přijde správné) zvolním a vrátím se, až budu připravená. Chci to brát den za dnem a týden po týdnu, abych viděla, jak se cítím," řekla.

22-year-old Kaja Juvan (former WTA #58) says she's taking indefinite time off from tennis to properly grieve for her dad, who passed away from cancer last December



