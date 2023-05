Karacev v Madridu vyřadil Medveděva. Se Zhizhen Zhangem si zahrají první čtvrtfinále na Masters

Aslan Karacev před více než dvěma lety šokoval postupem z kvalifikace do semifinále Australian Open a v následujících 12 měsících posbíral tři trofeje na nejvyšším okruhu, vyšplhal se na post světové čtrnáctky, a dokonce získal ocenění ATP za největší zlepšení roku.

Po triumfu loni v lednu v Sydney se však začal trápit. Předchozí sezonu zakončil s negativní zápasovou bilancí 18-31 a v žebříčku momentálně figuruje až na 121. místě. Do letošního roku vstoupil semifinálovou účastí v Puné, ovšem na dalších sedmi turnajích se dočkal jediného vítězství v hlavních soutěžích.

O to je jeho parádní tažení v Madridu překvapivější. V Caja Mágica včetně kvalifikace zvládl už šest duelů a dohromady ztratil jediný set. V hlavní soutěži vyřadil Lasla Djereho, Botice van de Zandschulpa a Alexe de Minaura a dnes si po setech 7-6(1) 6-4 vyšlápl na světovou trojku Daniila Medveděva.

Statistiky zápasu Karacev - Medveděv

Proti úspěšnějšímu krajanovi, se kterým upravil vzájemnou bilanci na 4-1, ztratil za stavu 1-1 servis, ale okamžitě si jej vzal zpět a další zaváhání už nepřipustil. V tie-breaku ztratil jediný bod a ve druhé sadě nečelil ani jednomu brejkbolu. Jedná se o jeho první skalp Top 10 od Říma 2021, s hráči elitní desítky má v tuto chvíli úspěšnost 6-7. Dnes si s největší pravděpodobností zajistil návrat do Top 100.

Medveděv mohl i na osmém letošním turnaji ATP postoupit alespoň mezi osm nejlepších. Znovu však potvrdil, že antuka je jeho jasně nejslabším povrchem. Bývalý lídr žebříčku tak dál čeká na celkově páté antukové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

Zhizhen Zhang dál překvapuje, Fritzovi utekl z mečbolů

Karacev bude ve svém premiérovém čtvrtfinále na akcích Masters čelit senzaci soutěže Zhizhenu Zhangovi (h2h 0-1), s nímž loni v Astaně prohrál. Až 99. hráč světa Zhizhen Zhang před turnajem nevyhrál zápas na podniku Masters 1000 a nikdy neporazil člena Top 30, v Madridu však svá i národní maxima opakovaně překonává a vylepšuje.

Poprvé zdolal člena Top 30 (Denise Shapovalova), Top 20 (Camerona Norrieho) a dnes i tenistu Top 10, když si vyšlápl na světovou desítku Taylora Fritze. Všechny favority udolal po obratu z 0-1 na sety.

Favorizovaného Američana Fritze zdolal 3-6 7-6 7-6, přestože prohrával 3-6, 3-4 a 0-40 při podání soupeře a v rozhodujícím tie-breaku čelil třem mečbolů. Zahrál přitom méně winnerů (34-36) a spáchal více nevynucených chyb (38-27).

"Na postavení v žebříčku nesmíte myslet. pokaždé musíte hrát na maximum. Věděl jsem, že Taylor nemá téměř žádné slabiny, takže jsem teď šťastný, jak to dopadlo. Tohle je opravdu skvělý výsledek a je se potvrzuje, že si teď hodně věřím," usmíval se 26letý Asiat, který se loni jako první Číňan dostal do Top 100 a a dnes hrál jako první Číňan v osmifinále turnaje Masters 1000. A také toto maximum ještě vylepšil.

Wow.



Zhang Zhizhen comes back from 3-6, 3-4* 0-40 and then from 4-6 in the 3rd set tiebreak, beats Fritz 3-6, 7-6(5), 7-6(8) to reach the QFs in Madrid. Saved a total 3 MPs



- 1st Chinese to ever reach the QFs of a M1000

- 1st top 10 win

- 3rd consecutive win from a set down