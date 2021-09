Karolína Plíšková, Siniaková, Kvitová a Kristýna Plíšková vstoupily do US Open vítězně, neuspěla jen Muchová

US OPEN - Vítězný vstup do US Open mají za sebou další čtyři české tenistky. Karolína Plíšková si poradila s domácí teenagerkou Caty McNallyovou, Kateřina Siniaková zdolala Lotyšku Anastasiji Sevastovovou, Petra Kvitová smetla Slovinku Polonu Hercogovou a Kristýna Plíšková přehrála Danku Koviničovou z Černé Hory. Do druhého kola v úterý neprošla jen Karolína Muchová, která nestačila na Saru Sorribesovou.

Karolína Plíšková si na úvod US Open poradila s domácí teenagerkou Caty McNallyovou. Finalistka z roku 2016 porazila 19letou Američanku 6-3 6-4.

Česká jednička získala bez větších problémů první set a ve druhém vedla nad 130. hráčkou světa, která dostala do hlavní soutěže divokou kartu, už 3-0. McNallyová začala hrát odvážněji, Plíšková naopak chybovala a nechala soupeřku srovnat na 3-3. V koncovce ale Češka znovu vzala Američance servis a při svém podání duel ukončila dvěma esy.

"Začala jsem výborně, pak jsem trošku ztratila koncentraci, dělala lehké chyby a udělala z toho trošku drama. Ona se zlepšila, ukázala, že má ze čtyřhry dobrý return. Moc mi nešel servis, chybělo mi časování. Za jeho pomoci bych to měla snadnější, ale na returnu a odzadu to bylo solidní," řekla na kurtu Plíšková, která dala osm es a udělala i šest dvojchyb.

Další soupeřkou Plíškové bude další Američanka Amanda Anisimovová (75. WTA), které ve třech vzájemných zápasech nepovolila ani set. Tento měsíc ji zdolala v Montréalu.

Kateřina Siniaková už na osmém turnaji po sobě vyhrála svůj úvodní zápas. V New Yorku zdolala 7-6(6) 6-4 Lotyšku Anastasiji Sevastovovou a po třech letech postoupila do 2. kola US Open.

Siniaková šla v prvním setu čtyřikrát do brejku a pokaždé vzápětí přišla o podání, dvakrát z toho set nedopodávala. V tie-breaku uspěla poměrem 8-6. Druhý set rozhodl jediný brejk, který Češka získala v šesté hře, a utkání podobně jako Plíšková ukončila esem.

"Mám radost, že jsem to vybojovala. Nebyla jsem úplně solidní ve svých úderech. Nemohla jsem s ní hrát dlouhé výměny, protože ona v nich má přehled a dělá si s míčem, co chce. Nebylo to nic jednoduchého, protože to teď na těch kurtech a s těmi míčky úplně necítím," řekla.

Ve druhém kole US Open byla Siniaková naposledy v roce 2018. Tehdy se dostala ještě o kolo dále a vyrovnat své maximum v turnaji se pokusí v utkání s Marií Sakkariovou z Řecka. "Zápasy s ní jsou vždy dlouhé, těžké a vyrovnané," řekla Siniaková, která ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Petra Kvitová na své poslední generálce v Cincinnati bez ztráty setu přehrála Madison Keysovou, Ons Džabúrovou i Veroniku Kuděrmetovovou, ale ve čtvrtfinále musela kvůli žaludečním potížím vzdát.

Teď je zase fit a zlepšenou formu potvrdila i v prvním kole US Open, v němž za hodinu hry a bez ztráty servisu smetla 6-1 6-2 trápící se Polonu Hercogovou. Se Slovinkou ve dvou setech uspěla i ve třetím souboji a podesáté v řadě v New Yorku zvládla úvodní zápas.

Kvitová měla utkání od začátku pod kontrolou, všechny tři brejkbolové hrozby odvrátila a sama využila každou ze čtyř nabídnutých šancí. Obě aktérky spáchaly stejný počet nevynucených chyb (13), ovšem česká favoritka měla o 11 winnerů více (18).

O postup do třetího kola se utká s kvalifikantkou Kristýnou Plíškovou. Se svou krajankou má vyrovnanou bilanci 1-1.

Kristýna Plíšková, která se prvního letošního vítězství v hlavních soutěžích dočkala až ve Wimbledonu a kvůli mizerným výsledkům vypadla z elitní stovky žebříčku, porazila 6-4 6-3 Danku Koviničovou. Proti trápící se rodačce z Černé Hory si připsala první vítězství v hlavních soutěžích na tvrdém povrchu od loňského ledna. Čtyři zápasy po sobě naposledy zvládla v červnu 2019.

Rovněž 29letá rodačka z Loun dnes proměnila všechny čtyři brejkboly. O servis sice jednou přišla, ale velmi si svou zbraní pomáhala, soupeřce nabídla jediný brejkbol, trefila 77% prvních podání a nasázela 13 es.

Proti Kvitové bude bojovat o svou premiérovou účast ve třetím kole US Open, dnešním postupem vyrovnala své maximum na turnaji. Na grandslamech byla mezi nejlepší dvaatřicítkou naposledy na Australian Open 2017.

Karolína Muchová na všech třech letošních grandslamech i při předchozích startech v hlavní soutěži US Open uhrála minimálně třetí kolo, ale letos v New Yorku skončila hned na úvod, když po více než dvou hodinách podlehla 2-6 6-7(3) Saře Sorribesové.

Pětadvacetiletá Češka se celou sezonu trápí zdravotně a teď má opět potíže se zraněním břišního svalu, s nímž na Australian Open došla do svého prvního semifinále na podnicích velké čtyřky. Kvůli stejnému problému vzdala osmifinále na generálce v Cincinnati.

Rodačka z Olomouce prohrávala už 2-6 0-2, ale pak se nadechla k obratu, otočila na 5-4, během výměny stran si od fyzioterapeuta vzala léky na bolest a měla možnost druhý set dopodávat. To se jí však ani přes vedení 30-0 nepovedlo a v tie-breaku od stavu 3-2 prohrála pět bodů v řadě.

Sorribesovou, jež letos hraje v životní formě, v dalším kole čeká Su-Wei Hsieh. Proti tchajwanské veteránce bude 24letá Španělka útočit na vylepšení svého grandslamového maxima.

Ve druhém kole US Open je tak šest Češek, včera uspěly Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová. Kromě Muchové v úvodních zápasech neuspěly Marie Bouzková ani Tereza Martincová.