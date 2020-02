Karolína Plíšková v Dubaji smetla Mladenovicovou. Vondroušová, Strýcová i Siniaková končí

Karolína Plíšková potřetí v kariéře zahájila sezonu triumfem v Brisbane a získala celkově 16. titul. Na úvodním grandslamu sezony Australian Open proto byla jednou z největších favoritek. Tuto roli však nepotvrdila a pod vedením nového kouče Daniela Vallverdúa skončila překvapivě už ve třetím kole.

Další etapu sezony zahájila česká jednička v Dubaji. Ve Spojených arabských emirátech, kde je jejím maximem finále ročníku 2015, začala suverénním vítězstvím 6-1 6-2 nad Kristinou Mladenovicovou, kterou porazila nedávno v Melbourne.

Plíšková trefila jen polovinu prvních podání a posbírala více dvojchyb (5) než es (4), přesto francouzskou kvalifikantku nepustila k jedinému brejkbolu. Sama si vypracovala sedm šancí, z nichž čtyři proměnila, a po 67 minutách prolétla mezi nejlepší osmičku.

"Věděla jsem, co čekat, a měla dobrý plán. Myslela jsem, že budu o něco líp podávat, ale odehrála jsem to solidně," řekla Plíšková, jež měla v prvním kole volný los.

Nasazená dvojka Plíšková v posledních dvou letech v Dubaji skončila právě ve čtvrtfinále. O přerušení série porážek v této fázi turnaje se pokusí v prvním vzájemném střetnutí proti letos skvěle hrající Jeleně Rybakinové.

Dvacetiletá Kazaška Rybakinová, jež v neděli hrála finále v Petrohradu a už tři ze čtyř letošních turnajů minimálně ve finále, dnes porazila 6-3 6-3 Kateřinu Siniakovou, navázala na včerejší skalp vítězky Australian Open Sofie Keninové a připsala si už 17. výhru v sezoně.

Siniaková si v Dubaji připsala první letošní výhru a nakonec včetně kvalifikace porazila čtyři soupeřky. Na Rybakinovou však stejně jako minulý týden v Petrohradu už nestačila.

Markéta Vondroušová proti kvalifikantce Jennifer Bradyové vedla 6-4 4-1 se dvěma brejky v zádech, poté však předvedla kolaps, ve zbytku utkání uhrála jediný game a Američance podlehla 6-4 4-6 1-6.

Dvacetiletá Češka si při rozhovorech s trenérem Janem Hernychem stěžovala na problémy s nohou a v závěru i na křeče. K odpolednímu deblu po boku Karolíny Muchové nenastoupí.

Vondroušová se po půlroční pauze zaviněné zraněním a následnou operací levého zápěstí vrátila ve velkém stylu, ale od čtvrtfinálové porážky v Adelaide se jí vůbec nedaří. Na Australian Open i v Petrohradu vypadla hned v prvním kole. V Dubaji sice proti ještě více se trápící Anastasiji Sevastovové přerušila sérii tří porážek, nicméně na další výhru nedosáhla.

Loňská finalistka French Open zdravotní problémy řeší často. Rok 2017 ukončila předčasně kvůli bolavým zádům, o rok později nedohrála sezonu, aby doléčila natržené tříslo.

Bradyová, která v předchozím kole smetla dvojnásobnou šampionku Elinu Svitolinovou, si o své největší semifinále, první mimo nejnižší podniky International, zahraje s finalistkou letošního Australian Open Garbiñe Muguruzaovou.

