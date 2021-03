Karolína Plíšková v Dubaji začala třísetovou výhrou, Martincová vyřadila Bertensovou. Vondroušová končí

Karolína Plíšková sice pod novým trenérem Saschou Bajinem zvládla úvodní zápas i na pátém letošním turnaji, ale dvě soupeřky po sobě dokázala porazit pouze na Australian Open, kde vypadla ve třetím kole s krajankou Karolínou Muchovou.

Česká jednička se na dubajský podnik WTA 1000 připravovala před týdnem v Dauhá. V katarské metropoli si zahrála své první letošní čtvrtfinále a za hodinu v něm schytala výprask od Jessicy Pegulaové.

Ani do turnaje v Dubaji nevstoupila přesvědčivě. Zápas s Anastasijí Sevastovovou sice měla až do stavu 6-3 5-4, kdy podávala na vítězství, celkem pod kontrolou, jenže neproměnila dva mečboly a set ztratila v tie-breaku, přestože v něm vedla už 4-1 se dvěma minibrejky. V rozhodujícím dějství si ovšem nasazená dvojka své podání suverénně hájila a od stavu 2-2 získala čtyři hry v řadě.

Čtvrtfinalistka poslední tří ročníků a finalistka z roku 2015 Plíšková se v osmifinále znovu po týdnu potká s rozjetou Jessicou Pegulaovou. Američanka smetla 6-1 6-2 Kristinu Mladenovicovou, stejný počet gamů v úvodním kole povolila Jaroslavě Švedovové.

Safely through to Round 3️⃣ The No.2 seed gets over the line with a 6-3, 6-7(5), 6-2 win against Sevastova. @KaPliskova | #DDFTennis pic.twitter.com/YIobbHqhlm

Ve druhém kole naopak neuspěla Markéta Vondroušová. Nasazená dvanáctka si na generálce v Melbourne zahrála semifinále a na Australian Open poprvé osmifinále, avšak na úvodním grandslamu sezony si přivodila zranění třísel a v Dubaji absolvovala svůj první turnaj po téměř měsíční pauze.

Do něj vstoupila očekávaným vítězstvím nad kvalifikantkou Anou Bogdanovou, ale Cori Gauffová už byla nad její síly. Jednadvacetiletá rodačka ze Sokolova přitom začala slibně, když i přes dvě ztracená podání získala úvodní set. Ve zbytku utkání však tahala za kratší konec, ve druhé sadě dokonce schytala "kanára" a americké teenagerce podlehla 6-3 0-6 4-6.

ANOTHER three-set win @CocoGauff comes from behind to grind out a 3-6, 6-0, 6-4 victory over No.12 seed Vondrousova to reach the last 16 in Dubai.#DDFTennis pic.twitter.com/gCr8OAiwpg