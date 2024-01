Když je věk pouze číslo. Bopanna bude ve 43 letech nejstarším mužem ve finále grandslamu i deblovou jedničkou

Mezi nejlepší čtveřici na Australian Open prošel Rohan Bopanna s domácím Matthewem Ebdenem po středečním vítězství nad Argentinci Máximem Gonzálezem a Andrésem Moltenim, ve čtvrteční semifinále pak zdolali v super tie-breaku třetího setu česko-čínskou dvojicí Tomáš Macháč a Zhizhen Zhang.

Na postu nejstarší deblové jedničky Bopanna v pondělí vystřídá Američana Rajeeva Rama, který byl první předloni, když mu bylo 38 let. Právě s Ramem a Britem Joem Salisburym prohrála indicko-australská dvojice finále na nedávném turnaji v Adelaide.

Rekord v mužské čtyřhře držel Mike Bryan, který byl v čele žebříčku ve věku 41 let a 76 dní. Nejstarší deblové světové jedničce mezi ženami Lise Raymondové z USA bylo v době jejího kralování 39 let.

Bopanna byl dosud v deblovém žebříčku nejvýš na třetím místě. Během kariéry vyhrál 24 turnajů ve čtyřhře. Díky loňskému triumfu v Indian Wells se stal nejstarším vítězem deblové soutěže na turnaji Masters a patří mu také primát nejstaršího tenisty, který vyhrál zápas na Turnaji mistrů.

Rohan Bopanna will become the oldest world #1 in the history of men’s doubles.



43 years old, becoming world #1 for the first time.



A beautiful story that shows that it’s never too late to achieve something truly great.



pic.twitter.com/LD7JLKDEfG — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2024