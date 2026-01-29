Klíč k úspěchu proti Sinnerovi s Alcarazem? Musím je dostat do nepříjemných pozic, ví Shelton
Shelton letos v Melbourne zvládl velmi suverénně úvodní čtyři duely, ve kterých proti těžkým soupeřům ztratil jen jediný set, a postoupil mezi osmičku nejlepších. Narazil však na velmi neoblíbeného Sinnera, a i když byl tentokrát rovnoceným soupeřem a bojoval, stále na Itala nenašel recept. Neuspěl s ním už v devátém utkání v řadě, ve kterých prohrál všech 22 setů.
Američan ale nadále věří, že je na správné cestě a brzy se bude moci vyrovnat i dvěma nejlepším tenistům planety. "Moje úroveň je stále lepší a v těchto zápasech se stávám mnohem méně omezeným. Myslím, že tento proces vyžaduje čas a výsledky se ne vždy dostaví, když je chcete," komentoval po porážce.
Shelton dohrál na Sinnerovi nebo Alcarazovi na pátém z posledních sedmi grandslamů. S Italem padl dvakrát ve Wimbledonu i v Austrálii. Proti Španělovi neuspěl loni na French Open. "Oni jsou pro mě teď největší výzvou. Opravdu věřím, že jsem blízko k tomu, abych spojil vše dohromady a mohl je porazit."
"Bude to ještě trvat, než udělám ten poslední krok. Takový výkon mě rozhodně neodradí," řekl na tiskové konferenci. "Snažím se spojit vše dohromady. Je to jen otázkou času a práce. Ještě rozhodně nejsem kompletní hráč, ale cítím se čím dál kompletnější."
Podle jeho slov musí ještě více zpřesnit své první podání, které je jeho největší zbraní. Velký rozdíl mezi ním a obávanou dvojicí vidí na returnu. "Musím být trochu agresivnější po jejich druhém podání. U jiných hráčů stačí dostat míč do hry, donutit je trochu běžet k prvnímu úderu a pak se přesunout do útoku. Ale proti nim musí být return mnohem lepší a mít větší smysl, abych je dostal do nepříjemných pozic."
Možná by pomohlo ještě více řvát a ještě teatrálněji se bít do prsou při soupeřových chybách. Ty řveš ještě málo, na ně to nefunguje.