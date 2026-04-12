Knutsonová vyřídila bývalou světovou dvojku a zahraje si hlavní soutěž ve Stuttgartu

DNES, 15:35
Aktuality 9
WTA STUTTGART - Gabriela Knutsonová (28) si zahraje hlavní soutěž prestižního podniku ve Stuttgartu. Rozhodla o tom její finálová kvalifikační výhra nad bývalou světovou dvojkou Věrou Zvonarevovou (41) po setech dvakrát 6:3.
Profily hráčů
Gabriela Knutsonová si zahraje ve Stuttgartu hlavní soutěž (© ČTK / Lebeda Pavel)

Zvonarevová – Knutsonová 3:6, 3:6

Svoje období slávy už má ostřílená Zvonarevová dávno za sebou, přesto je výhra nad zkušenou Ruskou pro Knutsonovou velmi cenná. O to více, že jí zajistila účast v hlavní soutěži "pětistovky“ ve Stuttgartu. Rodačka z kalifornského Fair Oaks si v prvním kole kvalifikace poradila ve třech setech s Francouzkou Carole Monnetovou, kterou zdolala v rozhodujícím tie-breaku 8:6. O dost jednodušší práci měla se Zvonarevovou.

Start do zápasu měla česká tenistka doslova raketový. Vítězka 12 turnajů na okruhu WTA se absolutně nemohla dostat do rytmu, soupeřce pomáhala řadou nevynucených chyb a velmi rychle prohrávala 0:4. I ve velmi dlouhém pátém gamu musela odvracet šest brejkbolových možností, podání se jí ale nakonec podařilo udržet a získala první hru. To ji také náležitě nakoplo, na její stranu šly i další dva gamy a najednou vedla Knutsonová už jen 4:3. Více ale už Rusce nedovolila, sadu získala za 49 minut 6:3.

Do druhého setu vstoupila Zvonarevová mnohem koncentrovaněji. Vzala si hned úvodní podání soupeřky, brejk potvrdila a šla do vedení 2:0. Knutsonová ale svou rivalku odskočit na větší rozdíl nenechala. Zpřesnila hru a třemi gamy v řadě otočila průběh druhého setu. Klíčový moment celého zápasu přišel v osmé hře, kdy Češka agresivní hrou hladce sebrala soupeřce servis a šla do vedení 5:3.

S dopodáváním zápasu neměla Knutsonová vůbec žádný problém, game získala čistou hrou a po výsledku dvakrát 6:3 se mohla radovat z postupu do hlavní soutěže. V ní se tak objeví tři česká jména, kromě Knutsonové mají jistou účast hrdinka z Billie Jean King Cupu Linda Nosková a Karolína Muchová.

Výsledky kvalifikace dvouhry na turnaj WTA 500 ve Stuttgartu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

9
Přidat komentář
Sinuhet1
12.04.2026 16:07
My jsme se ji to smali, no a vida, prekvapila
Reagovat

12.04.2026 16:18
Reagovat
tommr
12.04.2026 15:55
Gábina příjemně překvapila. Asi málokdo čekal že by mohla projít přes kvalifikaci do MD ... smile
Škoda jen že měla smůlu na los a do prvního kola vyfasovala Alexandrovou. Ta sice momentálně není v dobrý formě ale pro Gábinu to bude stejně nepřekonatelná překážka ...
Reagovat
PTP
12.04.2026 15:58
Tam si už nevybereš žádnou lehkou soupeřku, to ještě Káťa z Říčan v současné formě docela ujde.
Reagovat
tommr
12.04.2026 15:59
mohla dostat Nohu. Proti ní by byla dokonce favoritka ...
Reagovat
honza.khp
12.04.2026 15:51
gratulka Gábině, tohle je turnaj dá se říct pro 28 vyvolených
Reagovat
jir6
12.04.2026 15:50
Skvělé! A první kolo proti Alexandrové, která se nyní trápí, to by šlo využít
Reagovat
The_Punisher
12.04.2026 15:45
Gratulace!
Reagovat
PTP
12.04.2026 15:41
Klobouk dolů!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

TOPlist