Knutsonová vyřídila bývalou světovou dvojku a zahraje si hlavní soutěž ve Stuttgartu
Zvonarevová – Knutsonová 3:6, 3:6
Svoje období slávy už má ostřílená Zvonarevová dávno za sebou, přesto je výhra nad zkušenou Ruskou pro Knutsonovou velmi cenná. O to více, že jí zajistila účast v hlavní soutěži "pětistovky“ ve Stuttgartu. Rodačka z kalifornského Fair Oaks si v prvním kole kvalifikace poradila ve třech setech s Francouzkou Carole Monnetovou, kterou zdolala v rozhodujícím tie-breaku 8:6. O dost jednodušší práci měla se Zvonarevovou.
Start do zápasu měla česká tenistka doslova raketový. Vítězka 12 turnajů na okruhu WTA se absolutně nemohla dostat do rytmu, soupeřce pomáhala řadou nevynucených chyb a velmi rychle prohrávala 0:4. I ve velmi dlouhém pátém gamu musela odvracet šest brejkbolových možností, podání se jí ale nakonec podařilo udržet a získala první hru. To ji také náležitě nakoplo, na její stranu šly i další dva gamy a najednou vedla Knutsonová už jen 4:3. Více ale už Rusce nedovolila, sadu získala za 49 minut 6:3.
Do druhého setu vstoupila Zvonarevová mnohem koncentrovaněji. Vzala si hned úvodní podání soupeřky, brejk potvrdila a šla do vedení 2:0. Knutsonová ale svou rivalku odskočit na větší rozdíl nenechala. Zpřesnila hru a třemi gamy v řadě otočila průběh druhého setu. Klíčový moment celého zápasu přišel v osmé hře, kdy Češka agresivní hrou hladce sebrala soupeřce servis a šla do vedení 5:3.
S dopodáváním zápasu neměla Knutsonová vůbec žádný problém, game získala čistou hrou a po výsledku dvakrát 6:3 se mohla radovat z postupu do hlavní soutěže. V ní se tak objeví tři česká jména, kromě Knutsonové mají jistou účast hrdinka z Billie Jean King Cupu Linda Nosková a Karolína Muchová.
Výsledky kvalifikace dvouhry na turnaj WTA 500 ve Stuttgartu
Škoda jen že měla smůlu na los a do prvního kola vyfasovala Alexandrovou. Ta sice momentálně není v dobrý formě ale pro Gábinu to bude stejně nepřekonatelná překážka ...