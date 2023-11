Konec čekání na povolení od WTA. Krejčíková se Siniakovou mohou vyrazit za českým týmem do Sevilly

Kateřina Siniaková (27) a Barbora Krejčíková (27) se mohou vydat z mexického Cancúnu do sevillského dějiště finálového turnaje Billie Jean King Cupu. České tenistky se v v noci ze soboty na neděli dočkaly verdiktu WTA, která více než 24 hodin po jejich posledním utkání potvrdila, že ze své skupiny už nemohou postoupit.

Poté, co Krejčíková se Siniakovou prohrály utkání s kanadsko-novozélandskou dvojicí Gabrielou Dabrowskou a Erin Routliffeovou, bylo s ohledem na matematické propočty jisté, že už nemají žádnou šanci na postup. Protože ale ještě není dohraný poslední zápas skupiny, vyčkávala WTA s vydáním oficiálního verdiktu.

"Pořadatelé by měli udělat vstřícný krok, že je pustí, aby dál nemusely čekat a stihly nějaký vhodný let. Je potřeba taky koupit letenky, celý proces chvíli trvá," horoval v průběhu soboty kapitán českého reprezentačního týmu Petr Pála.

Vzhledem k tomu, že program WTA Finals narušilo počasí a dohrávka posledního zápasu skupiny se natáhla z pátku na neděli, vedení turnaje nakonec resumé zveřejnilo.

Češky tak mohou mexickou destinaci opustit a následovat Markétu Vondroušovou. Ta se vydala z Cancúnu přes Toronto až do Sevilly, kde se v průběhu neděle připojí k české výpravě.

Podle ranních zpráv českého týmu Siniaková s Krejčíkovou ještě nemají naplánovaný let, Mexiku by ale měly dát sbohem v nejbližším možném čase.

Pro Barboru Krejčíkovou to bude už druhý přesun mezi kontinenty za posledních 10 dnů. Ještě 25. října hrála na turnaji WTA Elite Trophy v čínském Zhuhai s Darjou Kasatkinovou, následně se přesouvala do Cancúnu a nyní ji čeká cesta do Evropy.

