Konec jedné éry. Sinner ukončil Gasquetovu kariéru a zapsal historický zápis

FRENCH OPEN - Jannik Sinner (23) potvrdil roli světové jedničky a s velkým přehledem postoupil do třetího kola French Open. V duelu, který se nesl v duchu loučení s tenisovou legendou, porazil domácího veterána Richarda Gasqueta (38) po setech 6:3, 6:0, 6:4. Osmatřicetiletý Francouz tak ukončil svou bohatou kariéru právě tam, kde ji začínal – na pařížské antuce.

Sinner - Gasquet 6:3, 6:0, 6:4

Sinner zvládl zápas bez větších komplikací a po hodině a 58 minutách nejen stvrdil svůj postup, ale zároveň se zapsal do historie jako první muž narozený po roce 1990, který zaznamenal sérii 16 vítězných grandslamových zápasů.



"Máme spolu dobrý vztah i mimo kurt. Jsme z rozdílných generací, ale tohle je tvoje chvíle,“ vysekl Sinner po utkání poklonu Gasquetovi. Ten si připsal poslední vítězství nad světovou jedničkou už v roce 2005, kdy v Monte Carlu porazil Rogera Federera. "Gratuluji tvé rodině i tvému týmu. Bez skvělých lidí kolem sebe bys nedosáhl tak neuvěřitelné kariéry. Hrál jsi v éře plné legend a každý si tě bude pamatovat.“



Gasquet se loučí jako nejúspěšnější Francouz v počtu vítězných zápasů v Open éře (610) a bývalá světová sedmička. V Paříži se představil už po dvaadvacáté, tentokrát však nedokázal vzdorovat síle současného lídra žebříčku.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Gasquet tak trošku symbolicky ukončil kariéru právě proti současné světové jedničce. Na centrkurtu Philippe-Chatrier ještě fanoušky rozjásal několika brilantními bekhendy, když dokázal vybojovat tři brejkboly při Sinnerově podání v prvním setu. Ital však všechny hrozby odvrátil a už do konce zápasu podobnou šanci soupeři nenabídl.



Sinner si na Roland Garros vylepšil bilanci na 18 výher a 5 porážek. Po vítězstvích nad Arthurem Rinderknechem a Gasquetem ho ve třetím kole čeká Jiří Lehečka, který si poradil s Alejandrem Davidovichem Fokinou 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 a poprvé v kariéře postoupil do třetího kola pařížského grandslamu.

Sinner nad Lehečkou vede ve vzájemné bilanci 2:0 a pokračuje tak v cestě za vysněným titulem, který by pro Itálii znamenal první grandslamový triumf v mužské dvouhře od dob Adriana Panatty v roce 1976.



"Je to pro mě výjimečné místo. Proti Richardovi jsme tu hráli už loni. Je to vždy těžké, ale jsem šťastný, že jsem ve třetím kole. A děkuji všem, že zápas proběhl férově,“ dodal Sinner.

Výsledky mužské dvouhry na French Open