Konečně to vyšlo! Muchová si poradila s Gauffovou a ve Stuttgartu si zahraje o finále

DNES, 14:35
Aktuality 165
WTA STUTTGART - Karolína Muchová (29) se dočkala. Ve čtvrtfinále turnaje ve Stuttgartu si na sedmý pokus poradila se světovou trojkou Coco Gauffovou (22) po setech 6:3, 5:7 a 6:3 a zajistila si účast mezi posledními čtyřmi. O finále si česká jednička zahraje s přemožitelkou Lindy Noskové, Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.
Karolína Muchová v boji o postup do dalšího kola (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Muchová - Gauffová 6:3, 5:7, 6:3

Muchová vstoupila do sedmého vzájemného duelu bez známek toho, že by měla v hlavě předchozí nezdary s Gauffovou. Agresivní hrou držela světovou dvojku pod tlakem, sama si naopak pomáhala výborným servisem. Ve třetí hře to byla česká tenistka, kdo jako první uspěl na příjmu. Brejk vzápětí bez jakýchkoliv problémů potvrdila a dostala se do nadějného vedení 3:1. Až poté dala Gauffová vzpomenout na svou pozici světové hráčky a čistou hrou snížila na rozdíl jediného gamu.

Olomoucká rodačka ale dál pokračovala s velmi sebevědomým tenisem. Od základní čáry prakticky nechybovala, na kurtu působila mnohem živějším dojmem. Na svém podání už nepřipustila žádné problémy, proměnila druhý setbol a po 34 minutách získala první set s přehledem 6:4.

Ve druhém setu rodačka z Atlanty výrazně zpřesnila hru, přestala Češce pomáhat nevynucenými chybami a na průběhu to bylo znát. Muchová, které odešlo do té doby výborné první podání, hned v úvodní hře druhého dějství musela odvracet dva brejkboly.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ještě hůře na tom byla v pátém gamu, kdy čelila hned čtyřem hrozbám, tu poslední už neodvrátila, poprvé v zápase přišla o podání a Američanka šla do vedení 3:2. Svěřenkyně Svena Groenevelda ale hned reagovala. Dlouhými returny zatlačila svou rivalku daleko za základní čáru, výborně rozehrané výměny s přehledem zakončila a rychle srovnala.

I další dvě hry patřily hráčkám na returnu a druhý set tak za stavu 5:5 směřoval do dramatické koncovky. Jedenáctá hra ale vítězce z Dubaje vůbec nevyšla. Několika jednoduchými chybami z forhendu znovu přišla o podání a Gauffová si už tentokrát šanci uniknout nenechala. Set bez problémů dopodávala a poslala utkání do rozhodujícího setu.

Muchová zvládla složitou situaci hned v úvodu třetího dějství, kdy si poradila na svém podání se stavem 15:40, a důležitou první hru získala. V dalších třech gamech byly dominantní podávající hráčky a stav utkání byl vyrovnaný 2:2. V šesté hře ale převzala jednoznačně iniciativu Muchová. Především dlouhé údery Češky dělaly Gauffové velké problémy a byla to právě ona, kdo si ve třetím setu jako první prohrál podání a prohrávala 2:4.

Vzápětí přežila Muchová při svém servisu těžké momenty, když odvrátila tři brejkboly, a dostala se do nadějného vedení 5:2. Češka už si skvěle rozehraný zápas ujít nenechala, zápas bez problémů dopodávala a po setech 6:3, 5:7 a 6:3 mohla slavit postup mezi nejlepší čtyři.

"Coco je jednou z nejlepších hráček světa. Už jsme spolu odehrály řadu velkých bitev a já jsem ráda, že jsem to konečně dokázala dovést do vítězného konce. Držela jsem se své hry, bylo to o pár míčích a jsem ráda, že mi to vyšlo," říkala po zápase šťastná vítězka.

Výrazně negativní bilance jí před utkáním s Gauffovou nestrašila. "Na antuce jsme to měly 0:0, takže jsem se snažila být pozitivní, využít povrchu a hrát svou hru. I z těch minulých zápasů jsme se snažili něco vzít, ale především šlo o to, abych ze sebe dokázala dostat to nejlepší já," dodala.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 500 ve Stuttgartu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
165
tommr
17.04.2026 19:12
Prokletí snad prolomeno a teď už se Karolína doufám Gauffový bát nebude ...
Je ale zajímavý že jí Karolína poprvé porazila právě na antuce protože to je její nejhorší povrch a Gauffový naopak nejlepší ...
V dalším kole Svitolina což je těžká ale hratelná soupeřka. Obzvláště pokud bude hrát tak jako dneska proti Noskový ...
Oin
17.04.2026 18:51
Na současném vzestupu Mušky má velký podíl Sven. Zatím jim to klape!
Diabolique
17.04.2026 19:06
Je to sympatak a hrozne dobre si to s nim sedlo!
ladinec
17.04.2026 19:10
Možná nejem v tenise....
Alien
17.04.2026 18:45
Hezký podvečer. Samozřejmě velká gratulace Karolíně! Ono to půjde. Teď mě tak napadlo, že jsem již delší dobu neviděl na kurtech Uns Jebauer. Zdá se mi to, nebo opravdu zmizela? Poradíte.
aligo
17.04.2026 18:48
Těhotenství
Kuba4Win
17.04.2026 19:08
Uns Jabeur hlásila že si dává pauzu a že otěhotněla, mě by spíš zajímalo kam se vytratila Azarenka.
com
17.04.2026 18:12
Konečně to vyšlo..

Muchová po zácpě smilesmile
aape
17.04.2026 18:20
trochu slabší pokus
com
17.04.2026 18:21
zítra se polepším
Diabolique
17.04.2026 18:10
Jo, chtel jsem napsat, ze se mi hrozne libi rozhovory, ktery dava Karolina po zapase. Maji hlavu a patu, obsahuji informace, je videt ze nad tim premysli a je inteligentni.
Naproti tomu ja treba fandim vic Markete Vondrousove, kterou povazuju za vetsi talent nez Karolinu, ale jeji rozhovory jsou hrozny, padesatkrat YOU KNOW, obecne fraze, unylej hlas, proti tomu je Karolina v rozhovorech uzasna!
Petruco
17.04.2026 17:54
... na jedničku s....
Petruco
17.04.2026 17:53
Některé výměny byly neskutečné, z oblasti snů a spíše mužského než ženského tenisu. Mám rád obě tenistky, jak skromnou popelku Coco, tak někdy až federeyovsky hrající Karolínu, která občas z defenzívy dokáže vypálit dechberoucí šlehu. Karolína se taky na kurtu chová na jedničku z hvězdičkou. Samozřejmě jsem fandil naší tenistce, ale předem bych si na ní nevsadil nijak velkou částku. NÁDHERA. Tento zápas byl oslavou ženského tenisu se sladkou tečkou pro Karolínu. ... a je po psychickém bloku. PARÁDA.
Krisboy
17.04.2026 17:55
aape
17.04.2026 17:58
Diabolique
17.04.2026 18:11

Ted jeste se zbavit psychickeho bloku z Igy, ale to bude podle mne mnohem tezsi
aape
17.04.2026 18:21
To si nemyslím
Vlk-v-trave
17.04.2026 17:46
Jsem dojat. ;-)
Nola
17.04.2026 17:48
Georgino
17.04.2026 18:08
Otmar
17.04.2026 17:29
Velmi důležitá výhra: jednak proti Coco a druhák...1. set odehraný excelentně, ve druhém a částečně i ve třetím bez prvního servisu, hodně vyhozených balónů za BL.
Ale bylo vidět, že ve 3.setu si pro to šla, žádný ostych, žádná rozklepaná kolena, soustředěná, skvělá! Bravo, Muško, díky a gratulace!
Ondra979
17.04.2026 17:28
parada...hlavne jen tak dal a vyhnout se zraneni a ono to prijde
Kapitan_Teplak
17.04.2026 17:25
Zázrak
zfloyd
17.04.2026 17:23
no každopádně bto byla pro Mušku veliká dřina , ale svým soustředěním šla naproti vítězství , musela vyhrát , kdyby to nevyšlo , tak by ji to srazilo hodně dolů , ale úplně stejně musí i na Ukrajinku ,nesmí polevit
PTP
17.04.2026 17:20
Milá Kájo, dávám si na počest tvého vítězství ještě jednu Fidorku a panáka wizoura!
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 17:29
za chvíli jdu slavit kámošovy narozky, tak bude nějaký ten přípitek.
misa
17.04.2026 17:19
Karolína Muchová přesahuje herně ženský tenis. S blížící se třicítkou jí asi bylo líto promarnit velké nadání + skvělé fyzické předpoklady, tak začala tenisu dávat mnohem víc včetně fyzické přípravy a regenerace a letos přichází přímo exploze špičkových výsledků. "Zázračně" se ztratily zdravotní problémy a povedla se i volba trenéra. V roce 2026 může vyhrát i větší turnaj než je Doha.
3ryba16
17.04.2026 17:26
Lidičky opatrně, ať to nezakřiknem'.
bardunek666
17.04.2026 17:27
Hlavně tu absenci zranění nezakřiknout! Trnu každý zápas, abych neviděl, že se chytá části svého těla.
The_Punisher
17.04.2026 17:27
Kéžby :) Ale naprosto souhlasím. Byla už vavřínu blízko. Snad se to podaří tento rok
hanz
17.04.2026 17:17
Cože? Co moje konstanta?
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 17:30
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 17:31
konstanta ve WTA? To meselo být nějaké nedorozumění.
aape
17.04.2026 17:12
Velká gratulace, ten třetí set by skvělý smile
Konečně jsi ji překročila, super
bardunek666
17.04.2026 17:08
No sláva!!!
Kreuz
17.04.2026 17:08
Spokojenost! I kdyz jsem z toho nic nevidel.
jir6
17.04.2026 17:07
Proč ten moderátor tak hnusně shazuje Karolínu? To nebylo vůbec hezké ani ve srandě, být Karolínou, tak asi odejdu z toho rozhovoru
tommr
17.04.2026 19:13
co říkal?
tenisman1233
17.04.2026 17:06
Každá série jednou skončí.
Liverpool22
17.04.2026 17:13
Přesně tak. Teď už si na Coco bude více věřit - už ví jak se jí dostat na kobylku
aape
17.04.2026 17:13
Už to nevypadalo ale skvěle
Kapitan_Teplak
17.04.2026 17:48
To říkej Andersonovi.
Krisboy
17.04.2026 17:55
Nebo Monfilsovi
frenkie57
17.04.2026 17:06
Nádhera Muško, konečně si tu černou můru porazila!
Za odměnu se na tebe podívám i zítra, případně i pozítří.
Big gratulace.
Liverpool22
17.04.2026 17:07
kletba prolomena smile
PTP
17.04.2026 17:09
Ten žlutej Poršák se tam tak pěkně leskne, toho musí mít!
pantera1
17.04.2026 17:05
Karo zlomila jsi můří prokletí, jsi velká krásná kočka. Celý zápas jsem s tebou byla propojená . A vyšlo to
Liverpool22
17.04.2026 17:10
smile Muška dnes mile překvapila smile smile
Diabolique
17.04.2026 17:05
Muska je 0:3 se Svitolinou?
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 17:12
je čas na změny
Diabolique
17.04.2026 17:33
Verim ze ji da, vlastne o tom nepochybuju ...
Ale neverim ze by mohla dat Igu ve finale. Ale treba Iga vypadne jeste pred tim
HAJ
17.04.2026 17:05
Sci-fi se stalo skutkem. Super Kájo.
Pe3k
17.04.2026 17:04
Muška smile
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 17:04
yeeeeeeeeees! Konečně!
Velká gratulace, Muško!smile
Dobry-den
17.04.2026 17:02
Hurá, kletba prolomena.
Gratulace, Muško! smile
Liverpool22
17.04.2026 17:02
smile MUŠKA smile super smile Konečně Coco porazila smile smile smile
PTP
17.04.2026 17:02
Já su tak šťastné!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Liverpool22
17.04.2026 17:03
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 17:04
ses probudil z jarního spánku?
Liverpool22
17.04.2026 17:08
medvi
17.04.2026 18:25
Blondie
17.04.2026 17:01
Prokletí prolomeno, huráááá :D
Jupí, mám radost.
Super, Muško - a Cori je stejně bourák :)
peek
17.04.2026 17:01
Lítá jak muška,
střílí jak puška,
píše jak tužka,
hraje jak ZUŠka,
vlaje jak stužka
a není líná,
to je ta naše Karolína!
Babolet
17.04.2026 17:04
aape
17.04.2026 17:15
misa
17.04.2026 17:20
Vlk-v-trave
17.04.2026 17:48
annah
17.04.2026 17:58
Krisboy
17.04.2026 17:00
com
17.04.2026 17:00
Muchová dala konečně Gauffku, aby ji vyřadila mamina Monfilsová
chlebavevaju
17.04.2026 17:01
A v případném finále může být další noční můra Swiatek. Muchová se tento týden nevyspi.
EdinaElwes
17.04.2026 16:59
Z noční můry se stává český sen,
požehnaný budiž mušce dnešní den.

Že jo, musko? Už jen míček!!
aape
17.04.2026 17:16
medvi
17.04.2026 18:27
Diabolique
17.04.2026 16:54
Je to DOMA!!!
Liverpool22
17.04.2026 17:03
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 16:54
livesport zase neví která je pravá a která levá
peek
17.04.2026 16:53
Je to fuška,
když hraje Muška
proti Coco,
až mi z toho cuká voko...
Vlk-v-trave
17.04.2026 16:33
7micka ma teda poradny grady... :-)
The_Punisher
17.04.2026 16:25
Muška prostě prokletí zlomí a hotovo!
com
17.04.2026 16:35
no nevypadá to
PTP
17.04.2026 16:39
Rozdvojená osobnost chlebavevaju/com
Krisboy
17.04.2026 17:01
Co nevypadá, poblijóne?
com
17.04.2026 17:03
zítra to nevypadá
Krisboy
17.04.2026 17:04
The_Punisher
17.04.2026 17:06
Ve stylu Jílkové: Tak dost jako!
aape
17.04.2026 17:17
Ty jsi vůl
chlebavevaju
17.04.2026 16:19
Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Třetí set už nekoukám, je to jak čekat na popravu.
pantera1
17.04.2026 16:20
Ona to zvládne, věřím tomu a hlavně se nemůžu dívat,tak by to mělo klapnout .
PTP
17.04.2026 16:31
Běž do prdele, bude to lepší.
chlebavevaju
17.04.2026 16:32
Ty jsi tak jednoduchej tvor.
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 16:51
a ty poseravevaju
Krisboy
17.04.2026 17:02
Hownovevaju
com
17.04.2026 17:07
Krisvevaju
Kreuz
17.04.2026 16:55
Prdolavevaju ma uz zas plny plinky, bez se prebalit
chlebavevaju
17.04.2026 16:57
Tuček, Šlajz, stejne chyby - stejné známky.
Blondie
17.04.2026 17:00
Jsem jediná, komu se hnusí takovéhle místní plačky?
Nebylo by ti jinde líp?

Gratulace Mušce
chlebavevaju
17.04.2026 17:02
Mně je dobře tady, tvoje starosti na moji hlavu.
Blondie
17.04.2026 17:03
Tak taky zkus neotravovat vzduch svou toxicitou, aby tu bylo dobře i jiným.
chlebavevaju
17.04.2026 17:05
To tě dokáže vyprovokovat opravdu hodně málo, a evidentně nejsi sama. Přitom člověk si sem přijde jen podiskutovat o tenisu a připadá si jak v psychiatrické poradně.
Krisboy
17.04.2026 17:03
Nejseš. Zdaleka ne!
chlebavevaju
17.04.2026 17:03
Sepiš petici.
Krisboy
17.04.2026 17:06
Petici kvůli kusu howna?
chlebavevaju
17.04.2026 17:07
Divím se adminum, že tady nechávají prostor k vyjadřování vulgárních primitivů. Na idnes by už bylo čisto a lépe by se dýchalo.
Krisboy
17.04.2026 17:17
Admin to sám neřeší, musíš mu nahlásit, že mě tu nechceš a on mě zablokuje. A jestli se ti líbí diskuse na idnes a nelíbí se ti diskuse tady, potom tě nechápu už vůbec. Doteď jsem se snažil...
chlebavevaju
17.04.2026 17:25
Já nechápu věcí, třeba důvod někoho vulgárně urážet na internetové diskuzi pod tenisovým článkem, protože je to zřejmě pro tebe přirozená forma komunikaci. A já hlupák si myslel, že je důležité zůstat nad věcí.
Oin
17.04.2026 17:05
Pořád lepší než chobotničák.
Kreuz
17.04.2026 17:17
Hownousvevaju je rusky troll, jehoz ukolem je shazovat ceske tenisty a fanousky... uboha role.
Krisboy
17.04.2026 17:19
To si nemyslím, ale vůl je to pořádnej
chlebavevaju
17.04.2026 17:25
Jo tak dokonce rusky troll, co se tady o sobe ještě nedozvím.
com
17.04.2026 18:13
gavariš po rusky?
Babolet
17.04.2026 17:06
misa
17.04.2026 16:17
Jak mohla Gauff s tak hrozným forhendem vyhrát dva grandslamy?
aligo
17.04.2026 16:17
Bože to je Karla
com
17.04.2026 16:35
blijem?
Krisboy
17.04.2026 17:15
Ano. Z tebe a z hownavevaju
PTP
17.04.2026 17:17
To je jedna a ta samá osoba.
chlebavevaju
17.04.2026 17:47
Come, je na čase, abychom se představili. Tak já jsem Archanděl Uriel.
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 18:44
možná tak Urinal, když com je Poblijón.
com
17.04.2026 18:55
com pozpátku je moč = urinal
Kapitan_Teplak
17.04.2026 18:59
Com je Poblius Maximus.
PTP
17.04.2026 19:16
Pyjus Čůrus
subaru
17.04.2026 16:17
Na co tam má toho trenéra? Na skákání? Proč jí neporadí?
Diabolique
17.04.2026 16:20
Porad na ni krici COME ON! Co chces vic? Aby na ni kricel ze musi lip podavat, returnovat a mit lepsi mezihru?
com
17.04.2026 16:36
com
subaru
17.04.2026 17:22
Aby hrála více beckhand po lajně, křížem to neuhraje a také to udělala tak. I když je to těźký úder, vůbec ty údery Coco jsou strašně záludné
novopuren
17.04.2026 16:16
Nevím, jak to kdo má,ale já na ty nozdry Gauffové nemohu koukat.
com
17.04.2026 16:36
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 16:53
nikdo tě nenutí. Krásná holka...
Diabolique
17.04.2026 16:16
Ja si myslim, ze to titulkar zakrikl.
aape
17.04.2026 16:14
Tak to vypadalo nadějně, první set... a už to zase jde do háje
PTP
17.04.2026 16:11
Hráli jsme brejkovanou...
chlebavevaju
17.04.2026 16:04
Pokud ji neporazí dneska, tak už nikdy.
chlebavevaju
17.04.2026 16:11
Ale hlavu nepředěláš, zřejmě.
subaru
17.04.2026 16:12
Přesně tak
PTP
17.04.2026 16:02
Dědka tam z toho napětí málem trefilo.
aligo
17.04.2026 15:45
A je to...
tenisman1233
17.04.2026 15:47
A je to zpět.
Diabolique
17.04.2026 15:50
A je to zpet zpet.
tenisman1233
17.04.2026 15:56
Znovu zpět
aligo
17.04.2026 15:56
A to zpět, které bylo zpět je zase zpět.
Diabolique
17.04.2026 16:06
Vsechny zpet zpet zpet se zase srovnaly. Takze znovu.
PTP
17.04.2026 15:44
Ta mrcha černá pružná
(Pantero to není na tebe)
aape
17.04.2026 16:18
To je spíš o tom, jak ji Karolína nahrává
aape
17.04.2026 16:18
Mělo být toto
Diabolique
17.04.2026 15:43
No ... jen aby ...
PTP
17.04.2026 15:37
Voleje slečny Muchové mě drží při životě smile
PTP
17.04.2026 15:35
Kájo, víc do toho forhendu!
Vlk-v-trave
17.04.2026 15:39
Hlavně aby o tom moc nemyslela, jinak jsme v...
Oin
17.04.2026 15:42
V pérdeli, pane hrábě.
zfloyd
17.04.2026 15:19
ten první game byl hodně důležitej
tenisman1233
17.04.2026 15:14
Jen tak dál,snad to naposedmé vyjde.
zfloyd
17.04.2026 15:13
Muška zatím hodně soustředěně a set je doma
PTP
17.04.2026 15:11
Sakra Coco, ty dvojchyby už jsi zapomněla?
Oin
17.04.2026 15:07
Moucha s můrou, to je hmyzí souboj.
Vlk-v-trave
17.04.2026 14:57
Cori zatím ta antuka moc nesedí... mohlo by jí to vydžet... ikdyž si to moc nemyslím... je to zatím začátek, a Gauff ty začátky tady neměla nikdy vůbec dobré... al Karolína aspoň zatím soustředěný a klidný výkon... tak snad nezafunguje sekáček a nezačne tenisová noční můra.
PTP
17.04.2026 15:05
Jdi s tím sekáčkem do ..., nech jí na pokoji.
Vlk-v-trave
17.04.2026 15:19
ultimátní tommring... je třeba být ve střehu a nenechat nic náhodě, ani po prvním setě :-))
Vlk-v-trave
17.04.2026 15:24
Jinak řečeno zařvu - velký zlom - až po MB... :-)) dříve ani ň.
jde tady o mnohem více než se zdá...
chlebavevaju
17.04.2026 14:51
Noční můra je zatím ve stavu zmrvím co se dá. Tak uvidíme.
pantera1
17.04.2026 14:50
Muško posviť si na tu noční můru, dneska už by to mohlo konečně vyjít
EdinaElwes
17.04.2026 15:13
pantera1
17.04.2026 15:31
Cítím v kožichu, že to dnes vyjde.
annah
17.04.2026 16:55
Ale jsou to teda nervy...
Tomas_Smid_fan
17.04.2026 17:09
