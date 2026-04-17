Konečně to vyšlo! Muchová si poradila s Gauffovou a ve Stuttgartu si zahraje o finále
Muchová - Gauffová 6:3, 5:7, 6:3
Muchová vstoupila do sedmého vzájemného duelu bez známek toho, že by měla v hlavě předchozí nezdary s Gauffovou. Agresivní hrou držela světovou dvojku pod tlakem, sama si naopak pomáhala výborným servisem. Ve třetí hře to byla česká tenistka, kdo jako první uspěl na příjmu. Brejk vzápětí bez jakýchkoliv problémů potvrdila a dostala se do nadějného vedení 3:1. Až poté dala Gauffová vzpomenout na svou pozici světové hráčky a čistou hrou snížila na rozdíl jediného gamu.
Olomoucká rodačka ale dál pokračovala s velmi sebevědomým tenisem. Od základní čáry prakticky nechybovala, na kurtu působila mnohem živějším dojmem. Na svém podání už nepřipustila žádné problémy, proměnila druhý setbol a po 34 minutách získala první set s přehledem 6:4.
Ve druhém setu rodačka z Atlanty výrazně zpřesnila hru, přestala Češce pomáhat nevynucenými chybami a na průběhu to bylo znát. Muchová, které odešlo do té doby výborné první podání, hned v úvodní hře druhého dějství musela odvracet dva brejkboly.
Ještě hůře na tom byla v pátém gamu, kdy čelila hned čtyřem hrozbám, tu poslední už neodvrátila, poprvé v zápase přišla o podání a Američanka šla do vedení 3:2. Svěřenkyně Svena Groenevelda ale hned reagovala. Dlouhými returny zatlačila svou rivalku daleko za základní čáru, výborně rozehrané výměny s přehledem zakončila a rychle srovnala.
I další dvě hry patřily hráčkám na returnu a druhý set tak za stavu 5:5 směřoval do dramatické koncovky. Jedenáctá hra ale vítězce z Dubaje vůbec nevyšla. Několika jednoduchými chybami z forhendu znovu přišla o podání a Gauffová si už tentokrát šanci uniknout nenechala. Set bez problémů dopodávala a poslala utkání do rozhodujícího setu.
Muchová zvládla složitou situaci hned v úvodu třetího dějství, kdy si poradila na svém podání se stavem 15:40, a důležitou první hru získala. V dalších třech gamech byly dominantní podávající hráčky a stav utkání byl vyrovnaný 2:2. V šesté hře ale převzala jednoznačně iniciativu Muchová. Především dlouhé údery Češky dělaly Gauffové velké problémy a byla to právě ona, kdo si ve třetím setu jako první prohrál podání a prohrávala 2:4.
Vzápětí přežila Muchová při svém servisu těžké momenty, když odvrátila tři brejkboly, a dostala se do nadějného vedení 5:2. Češka už si skvěle rozehraný zápas ujít nenechala, zápas bez problémů dopodávala a po setech 6:3, 5:7 a 6:3 mohla slavit postup mezi nejlepší čtyři.
"Coco je jednou z nejlepších hráček světa. Už jsme spolu odehrály řadu velkých bitev a já jsem ráda, že jsem to konečně dokázala dovést do vítězného konce. Držela jsem se své hry, bylo to o pár míčích a jsem ráda, že mi to vyšlo," říkala po zápase šťastná vítězka.
Výrazně negativní bilance jí před utkáním s Gauffovou nestrašila. "Na antuce jsme to měly 0:0, takže jsem se snažila být pozitivní, využít povrchu a hrát svou hru. I z těch minulých zápasů jsme se snažili něco vzít, ale především šlo o to, abych ze sebe dokázala dostat to nejlepší já," dodala.
Komentáře
Je ale zajímavý že jí Karolína poprvé porazila právě na antuce protože to je její nejhorší povrch a Gauffový naopak nejlepší ...
V dalším kole Svitolina což je těžká ale hratelná soupeřka. Obzvláště pokud bude hrát tak jako dneska proti Noskový ...
Naproti tomu ja treba fandim vic Markete Vondrousove, kterou povazuju za vetsi talent nez Karolinu, ale jeji rozhovory jsou hrozny, padesatkrat YOU KNOW, obecne fraze, unylej hlas, proti tomu je Karolina v rozhovorech uzasna!
Ted jeste se zbavit psychickeho bloku z Igy, ale to bude podle mne mnohem tezsi
Ale bylo vidět, že ve 3.setu si pro to šla, žádný ostych, žádná rozklepaná kolena, soustředěná, skvělá! Bravo, Muško, díky a gratulace!
Ale neverim ze by mohla dat Igu ve finale. Ale treba Iga vypadne jeste pred tim
