Kontaveitová v Kluži prolétla do semifinále a už jen dvě výhry ji dělí od Turnaje mistryň

Anett Kontaveitová si po prohraném finále na trávě v Eastbourne prošla menší krizí a nezvládla pět zápasů v řadě. Od konce srpna má ovšem životní formu, úspěšná byla ve 24 z posledních 26 utkání, v Clevelandu získala svůj druhý titul a další triumfy přidala pod střechou v Ostravě a Moskvě.

Pětadvacetiletá Estonka svou letošní halovou neporazitelnost protahuje i v Kluži, kde si bez ztráty setu postupně poradila se srbskou kvalifikantkou Aleksandrou Kruničovou, Alison Van Uytvanckovou i nasazenou Anhelinou Kalininovou.

Kontaveitová měla pomalejší vstup do utkání a jako první přišla o podání. Od stavu 1-2 však Ukrajince povolila už jen dva gamy, žádný další brejkbol jí nenabídla a po hodině se dostala mezi nejlepší kvarteto.

Rodačka z Tallinu je momentálně světovou čtrnáctkou a v žebříčku nejvýše v kariéře a stále má šanci se kvalifikovat na Turnaj mistryň v mexické Guadalajaře. K tomu ovšem potřebuje v Rumunsku získat další trofej, aby z posledního postupového místa odsunula Ons Džabúrovou, jež nakonec v Courmayeuru kvůli zranění nestartuje.

Lucky 1️⃣3️⃣



Anett Kontaveit's indoor hard court streak continues. She takes down Kalinina to secure her place in the final four. #TransylvaniaOpen pic.twitter.com/cjsoPhwAkb