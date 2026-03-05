Kopřiva se dočkal. V Indian Wells si zahraje jako lucky loser a doplní trio Čechů
Kopřiva do Indian Wells přijel po skvělé jízdě na antukových turnajích v Jižní Americe. Na Golden Swing si nejdříve zahrál čtvrtfinále na dvěstěpadesátce v Buenos Aires, kde prohrál až s pozdějším vítězem Franciscem Cerúndolem. Následně na podniku ATP 500 v Riu de Janeiru postoupil do svého největšího semifinále a jen těsně prohrál boj o životní finále.
I v Kalifornii začal výhrou, když si na úvod kvalifikace poradil s mladým Japoncem Reiem Sakamotou. Před branami hlavní soutěže byl však nad jeho síly krajan Svrčina, kterému podlehl ve vyrovnaném duelu 6:7, 4:6. Nakonec si však zahraje první kolo i Kopřiva. Jelikož byl v kvalifikaci nasazenou jedničkou, čekal na odhlášení jednoho z hráčů. Na poslední chvíli z turnaje odstoupil věčně zraněný Francouz Arthur Cazaux a český tenista se tak dostal do pavouka jako lucky loser.
Mimo Svrčiny, který už porazil i Jamese Duckwortha a postoupil do druhého kola, doplní v pavouku další dva české singlisty a to nasazenou dvanáctku Jakuba Menšíka a 22. nasazeného Jiřího Lehečku. Aktuálně 62. hráče světa na úvod čeká 145. hráč pořadí Američan Zheng.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Viťu jsem nikdy neviděl tak mlátit raketou a vytočeného, jako právě v zápase s Daliborem.
Přitom Vítek jako jednička v pohodě LL. Určitě jsou před Nikolou(14.) ještě 2 jiné adeptky(Semenistaja,Sun), pokud nepočítám Boulter.