Kopřiva se dočkal. V Indian Wells si zahraje jako lucky loser a doplní trio Čechů

DNES, 07:16
INDIAN WELLS - Vít Kopřiva (28) sice v Indian Wells prohrál před branami hlavní soutěže s krajanem Daliborem Svrčinou, ale jelikož byl v kvalifikaci nasazenou jedničkou, čekal na odhlášení jednoho z hráčů. Na poslední chvíli z turnaje odstoupil věčně zraněný Francouz Arthur Cazaux a český tenista se tak dostal do pavouka jako lucky loser. V prvním kole se utká s Američanem Michaelem Zhengem.
Vít Kopřiva si zahraje v Indian Wells jako lucky loser (@ WILLIAM WEST / AFP / AFP / Profimedia)

Kopřiva do Indian Wells přijel po skvělé jízdě na antukových turnajích v Jižní Americe. Na Golden Swing si nejdříve zahrál čtvrtfinále na dvěstěpadesátce v Buenos Aires, kde prohrál až s pozdějším vítězem Franciscem Cerúndolem. Následně na podniku ATP 500 v Riu de Janeiru postoupil do svého největšího semifinále a jen těsně prohrál boj o životní finále.

I v Kalifornii začal výhrou, když si na úvod kvalifikace poradil s mladým Japoncem Reiem Sakamotou. Před branami hlavní soutěže byl však nad jeho síly krajan Svrčina, kterému podlehl ve vyrovnaném duelu 6:7, 4:6. Nakonec si však zahraje první kolo i Kopřiva. Jelikož byl v kvalifikaci nasazenou jedničkou, čekal na odhlášení jednoho z hráčů. Na poslední chvíli z turnaje odstoupil věčně zraněný Francouz Arthur Cazaux a český tenista se tak dostal do pavouka jako lucky loser.

Mimo Svrčiny, který už porazil i Jamese Duckwortha a postoupil do druhého kola, doplní v pavouku další dva české singlisty a to nasazenou dvanáctku Jakuba Menšíka a 22. nasazeného Jiřího Lehečku. Aktuálně 62. hráče světa na úvod čeká 145. hráč pořadí Američan Zheng.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
jacksomm
05.03.2026 08:37
Jasně, výsledek posledního zápasu kvality byl náhoda, fair play, to vykladejte někomu jinému. Předem bylo jasne, že by bylo potřeba, aby Svrcina vyhrál a nejvyšší nasazený prohrál..
Mony
05.03.2026 08:42
Lepší by bylo zápas sledovat, než pouštět takové kydy..
Viťu jsem nikdy neviděl tak mlátit raketou a vytočeného, jako právě v zápase s Daliborem.
Mantra
05.03.2026 08:24
já se nemohu zbavit dojmu, že to tak kluci zahráli. Děje se to velmi často u děvčat na menších turnajích, tak proč ne tady.
The_Punisher
05.03.2026 08:09
Tak toho využít!
pantera1
05.03.2026 07:52
A šuld bý so laky, laky laky laky...... .
Vlk-v-trave
05.03.2026 07:24
Z nasich holek ma jeste nejaka sanci na LL?
Mony
05.03.2026 08:28
U holek je záhada, že LL Galfi(4.nasazená) a Boulter(1.) nic..
Přitom Vítek jako jednička v pohodě LL. Určitě jsou před Nikolou(14.) ještě 2 jiné adeptky(Semenistaja,Sun), pokud nepočítám Boulter.
Mony
05.03.2026 08:36
Pravděpodobně se odstoupení hráčky vědělo už během kvalifikace a tudíž se losovalo a to pravděpodobně ze čtyřech holek nejvýše nasazených ve svých 12tinách, kde Nikola ani FLinda nebyly.
