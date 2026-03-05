Svrčina rychlou odvetu nepřipustil a opět dominoval. V Indian Wells ho čeká Sinner

DNES, 06:26
INDIAN WELLS - Dalibor Svrčina (23) na podniku Masters 1000 v Indian Wells zvládl i třetí duel bez ztráty setu a při svém zdejším debutu postoupil do druhého kola. Australana Jamese Duckwortha (34) porazil snadno znovu po týdnu, tentokrát 6:2, 6:4, a navázal na úspěšnou kvalifikaci. Dalším soupeřem českého tenisty bude světová dvojka Jannik Sinner.
Dalibor Svrčina v Indian Wells zvládl i třetí duel (@ Andrew Patron / Zuma Press / Profimedia)

Svrčina – Duckworth 6:2, 6:4

Svrčina sebral australskému soupeři podání hned ve třetí hře. V šestém gamu odvrátil agresivní hrou a vítěznými údery oba dva brejkboly a zvýšil na 4:2. V bezchybné hře pokračoval i nadále, svou skvělou obranou nutil Duckwortha k chybám a získal další brejk. V závěru si ještě ukončení setu trochu zkomplikoval dvojchybami a první tři setboly nevyužil. Ten následující už ale proměnil skvělým servisem a snadno ovládl úvodní dějství.

I ve druhém dějství byl český tenista lepší. První tři brejkboly ještě nevyužil a v šesté hře musel na vlastním servisu odvracet manko 0:40. Těžkou situaci však zvládl a byl za to odměněn hned v následujícím gamu, ve které po bitvě sebral Australanovi podání. Náskok už si pohlídal. V závěrečné hře na podání se dostal do provlémů stejně jako v první sadě, dvě šance soupeře však i tentokrít odvrátil a celkově čtvrtý mečbol využil.

Svrčina tak v Indian Wells navázal na výhry nad domácím Mitchellem Kruegerem a krajanem Vítem Kopřivou z kvalifikace, zvládl už třetí duel v řadě a na prestižní tisícovce postoupil při svém debutu do druhého kola. Duckwortha porazil letos už podruhé. Přesně před týdnem ho podobně snadno přehrál na pětistovce v Acapulcu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Mladý Čech se tak po nepovedeném startu roku, kdy prohrál na úvod v Aucklandu i na Australian Open, kde měl dokonce mečbol a zahodil vedení, odrazil k lepším výsledkům. První výhru sezony si připsal až na začátku února při svém debutu v Davisově poháru.

Na turnajích Masters už zvítězil dvakrát v minulém roce. V Torontu a v Šanghaji ho v obou případech zastavil ve druhém kole Dannil Medveděv. Dalším soupeřem českého tenisty bude světová dvojka a semifinalista ročníku 2023 a 2024 Sinner. S hráčem TOP 5 si zahraje vůbec poprvé v kariéře.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Diabolique
05.03.2026 06:52
Lucky loser!!!! Vitek!!!! Proti Zheng, pak Bublik!
Misto Arthur Cazaux.
Reagovat
frenkie57
05.03.2026 06:56
Tak přeci.
Reagovat

