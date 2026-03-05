Svrčina rychlou odvetu nepřipustil a opět dominoval. V Indian Wells ho čeká Sinner
Svrčina – Duckworth 6:2, 6:4
Svrčina sebral australskému soupeři podání hned ve třetí hře. V šestém gamu odvrátil agresivní hrou a vítěznými údery oba dva brejkboly a zvýšil na 4:2. V bezchybné hře pokračoval i nadále, svou skvělou obranou nutil Duckwortha k chybám a získal další brejk. V závěru si ještě ukončení setu trochu zkomplikoval dvojchybami a první tři setboly nevyužil. Ten následující už ale proměnil skvělým servisem a snadno ovládl úvodní dějství.
I ve druhém dějství byl český tenista lepší. První tři brejkboly ještě nevyužil a v šesté hře musel na vlastním servisu odvracet manko 0:40. Těžkou situaci však zvládl a byl za to odměněn hned v následujícím gamu, ve které po bitvě sebral Australanovi podání. Náskok už si pohlídal. V závěrečné hře na podání se dostal do provlémů stejně jako v první sadě, dvě šance soupeře však i tentokrít odvrátil a celkově čtvrtý mečbol využil.
Svrčina tak v Indian Wells navázal na výhry nad domácím Mitchellem Kruegerem a krajanem Vítem Kopřivou z kvalifikace, zvládl už třetí duel v řadě a na prestižní tisícovce postoupil při svém debutu do druhého kola. Duckwortha porazil letos už podruhé. Přesně před týdnem ho podobně snadno přehrál na pětistovce v Acapulcu.
Mladý Čech se tak po nepovedeném startu roku, kdy prohrál na úvod v Aucklandu i na Australian Open, kde měl dokonce mečbol a zahodil vedení, odrazil k lepším výsledkům. První výhru sezony si připsal až na začátku února při svém debutu v Davisově poháru.
Na turnajích Masters už zvítězil dvakrát v minulém roce. V Torontu a v Šanghaji ho v obou případech zastavil ve druhém kole Dannil Medveděv. Dalším soupeřem českého tenisty bude světová dvojka a semifinalista ročníku 2023 a 2024 Sinner. S hráčem TOP 5 si zahraje vůbec poprvé v kariéře.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Misto Arthur Cazaux.