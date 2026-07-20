Kopřiva zahodil velkou šanci a prohrál počtvrté v řadě. Milovanou antuku opouští bez výhry
Kopřiva – Buse 5:7, 7:6, 1:6
Kopřiva měl souboj s favorizovaným Busem skvěle rozehraný. V úvodním setu přežil prvních sedm brejkbolů, sám pak v devátém gamu udeřil a zajistil si možnost sadu dopodávat. V ten moment však český hráč selhal, ze zahozené šance se nevzpamatoval a nakonec ztratil tři hry v řadě.
Druhé dějství bylo kopií toho úvodního. Kopřiva zase přežil několik brejkbolů a jako první získal brejk. Jenže ani tento set nedokázal doservírovat, přičemž už předtím se dostal k setbolu na returnu. Na rozdíl od předchozí sady však tuto vyhrál poměrem 7:3 v tie-breaku a vynutil si pokračování.
Buse, který v posledních týdnech prožívá nejlepší období své kariéry a na konci května dobyl z kvalifikace pětistovku v Hamburku, si nechal před začátkem rozhodujícího setu ošetřovat levé chodidlo. Kopřiva následně vstoupil do závěrečného dějství tím nejhorším způsobem a hned v prvním gamu si prohrál servis.
Český tenista, jenž rovněž hraje zatím nejlepší sezonu, manko brejku dohnat nedokázal a nakonec získal jen jednu hru. Busemu podlehl po bezmála tříhodinové bitvě a utrpěl už čtvrtou porážku v řadě, přičemž na milované antuce po skončení Wimbledonu nevyhrál ani jeden ze dvou zápasů. V prvním kole skončil také před týdnem v Umagu, kde schytal debakl od Dina Prižmiče.
Busemu se podařilo Kopřivovi, který zakončil i třetí start v Kitzbühelu v prvním kole, oplatit porážku z nedávného travnatého turnaje na Mallorce a ukončit sérii tří proher s rodákem z Bílovce. Ve druhém kole narazí na Adolfa Daniela Valleja, nebo Kiliana Feldbausche.
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