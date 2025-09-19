Kopřiva zničil Carballése! V Rakousku si zahraje o titul a vrátí se do elitní stovky
Carballés – Kopřiva 1:6, 3:6
Kopřiva po neúspěchu na turnaji ve Štětíně, po kterém vypadl z elitní stovky, předvádí na challengeru v Bad Waltersdorfu výborné výkony. Naposledy pohodu českého tenisty pocítil Španěl Roberto Carballés.
O pět let starší Španěl držel s českým tenistou krok jen do stavu 1:1. Poté dvakrát po sobě přišel o podání, na returnu byl naopak bez šance a první set ztratil naprosto jednoznačně za 37 minut hry 1:6.
Ve druhém dějství kladl rodák z Tenerife přece jen větší odpor. Ve třetím gamu měl při Kopřivově podání dva brejkboly, ani jeden ale neproměnil.
Rozhodující moment setu a zápasu přišel za stavu 4:3 pro svěřence Jaroslava Pospíšila, kdy Španěl neuhlídal svůj servis a o výsledku zápasu bylo rozhodnuto.
Kopřiva po hodině a 25 minutách mohl slavit postup do finále, ve kterém změří síly s britským soupeřem Janem Choinskim.
Brit v semifinále porazil hladce druhého českého zástupce Zdeňka Koláře. Český tenista v prvním setu přišel o servis za stavu 5:4 pro Choinskiho, což ho také stálo první set. Ve druhé sadě už měl navrch v německém Koblenzi narozený Brit.
Kolář přišel o podání hned dvakrát – ve čtvrté a osmé hře –, na returnu neuspěl ani jednou a po hodině a 20 minutách gratuloval svému soupeři k postupu.
V novém vydání žebříčku se v elitní stovce s jistotou znovu objeví pět českých jmen. Kromě stálic Jiřího Lehečky, Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče také Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina, který se probil už do semifinále turnaje v čínském Hangzhou.
Svrčina je ve čtvrtfinále! V Číně slaví svůj největší kariérní úspěch
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře