Kouč pro Djokoviče? Nepotřebuje trenéra, ale motivaci, říká legenda

Nefungovalo to. Alespoň ne do té míry, jak by si oba představovali. Spolupráce Novaka Djokoviče a Andyho Murrayho po půl roce skončila. „Děkuji ti, Andy, za veškerou tvrdou práci, zábavu a podporu na kurtu i mimo něj v posledních šesti měsících. Opravdu jsem si užil prohloubení našeho přátelství,“ rozloučil se s legendárním Skotem Djokovič. Kdo by tedy dvojnásobného olympijského šampiona nahradit?

Všechno vypadalo velmi dobře. Na Australian Open došel Novak Djokovič pod bedlivým dohledem Andyho Murrayho do semifinále, ze kterého musel kvůli zdravotním problémům po prvním setu odstoupit. Po následné sérii tří nezdarů v řadě zaútočil Srb na jubilejní 100. turnajový triumf v Miami, jeho sen mu ale ve finálové bitvě přerušil Jakub Menšík.

A dál? Konec na úvodních soupeřích v Monte Carlu (Tabilo) a Madridu (Arnaldi) je všem dobře známý. Probíhajícího turnaje Masters v Římě se držitel 24 grandslamových titulů ani nezúčastnil.

K výjimečné, byť krátké spolupráci dvou tenisových legend se vyjádřil i Jim Courier. "Největším překvapením pro mě bylo, že se vůbec dali dohromady. To bylo na celé věci naprosto ohromující," prohlásila bývalá světová jednička v pořadu Tennis Channel Live.

"Věřil jsem, že to pro Novaka bude prospěšné, že ho to nabudí a dá mu spolupráce nové impulzy. V Austrálii to fungovalo velmi dobře. V Miami odehrál dva vynikající zápasy ve čtvrtfinále a semifinále, pak dostal zánět do očí, ale na Menšíka by stejně nestačil," pokračoval čtyřnásobný grandslamový šampion.

Courier se následně vyjádřil i k současné Djokovićově krizi. "Opravdu nevím, co se přesně děje, nevím, co si o tom myslet. Možná teď nepotřebuje trenéra, ale spíš motivaci. A třeba právě v tom spočívá jeho síla – že se s tím dokáže poprat sám. Hledá nějaký spouštěč, aby se mohl připravit na French Open a Wimbledon – na těchto turnajích mu záleží nejvíc."

Posledním Djokovićovým triumfem tak zůstává vítězství na olympijských hrách v Paříži v minulém roce. O ten další se pokusí na menším turnaji kategorie "250" v Ženevě. I tam na něj však budou číhat hráči jako Taylor Fritz či Casper Ruud.

K Srbově situaci se vyjádřila i další legenda světového tenisu, Andy Roddick. "Nový trenér pro Novaka? Tipnul bych si, že to bude někdo z lidí, se kterými už pracoval. A to proto, že oni vědí, co Novak potřebuje a co funguje," říká vítěz US Open z roku 2003.

A pokračuje: "Murray měl určitě respekt, ale co vlastně chcete poradit někomu, kdo toho na tour tolik vyhrál? Pokud má Novak motivaci, pořád dokáže být nebezpečný pro kohokoliv," uzavírá Roddick.