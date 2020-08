Kr. Plíšková v Palermu neudržela vedení proti Erraniové a končí ve 2. kole

Kristýna Plíšková v pondělí v prvním kole vyřadila nasazenou trojku Řekyni Mariu Sakkariovou bez ztráty podání a také díky skvělým vstupům do obou setů.



Parádní nástup do utkání měla také dnes ve druhém kole proti domácí bývalé světové pětce a finalistce Roland Garros 2012 Saře Erraniové, ale vedení i vinou šesti ztracených servisů neudržela a prohrála 6-3 4-6 3-6.



Osmadvacetiletá Češka v úvodu vyhrála prvních třináct výměn a vypracovala si náskok dvou brejků. Ovšem skvělým startem se nechala ukolébat a začala se trápit. První set získala, i když dvakrát prohrála své podání a za stavů 5-1 a 5-2 nevyužila čtyři setboly, proměnit dokázala až ten celkově šestý za stavu 5-3.



Ve druhé sadě ztratila servis hned v první hře a jelikož ve zbytku dějství už nebyl k vidění další brejkbol, rozhodnout musel třetí set. V něm Plíšková pokračovala v nevýrazném výkonu a postup přes 33letou Italku vybojovat nedokázala.







První turnaj po pětiměsíční pauze zaviněné pandemií koronaviru tak bude pokračovat již bez českých tenistek. Markéta Vondroušová už včera v utkání prvního kola neudržela vedení proti slovinské kvalifikantce Kaje Juvanové.



Šampionka z let 2008 a 2012 Erraniová na Sicílii vyhrála i druhý zápas ve třech setech poté, co v pondělí zvládla tříhodinovou bitvu s Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Ve svém prvním čtvrtfinále od loňského dubna se utká s Francouzkou Fionou Ferróovou.



• WTA INTERNATIONAL PALERMO •

Itálie, antuka, 202.250 dolarů

středeční výsledky (05. 08. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Erraniová (It.) - Kr. Plíšková (ČR) 3-6 6-4 6-3 Ferróová (Fr.) - Alexandrovová (8-Rus.) 7-5 6-2 Sasnovičová (Běl.) - Paoliniová (It.) 6-0 6-2