Krejčíková a Šwiateková si to na dálku rozdají o semifinále. Co potřebuje Češka k postupu?

Barbora Krejčíková (28) zapsala v úterý svou premiérovou výhru na Turnaji mistryň a ve čtvrtek bude na dálku bojovat s obhájkyní titulu Igou Šwiatekovou (23) o postup do semifinále. Ten si česká tenistka zajistí jakýmkoli vítězstvím, porážka by naopak měla znamenat konec. Coco Gauffová (20), soupeřka Krejčíkové v posledním zápase skupiny, má semifinálovou účast potvrzenou. Šwiateková je favoritkou proti náhradnici Darje Kasatkinové (27).

Krejčíková – Gauffová | 16:00 SEČ

Barbora Krejčíková si asi vyčítala, že v úvodním zápase skupinové fáze probíhajícího Turnaje mistryň nedotáhla náskok setu a dvou brejků proti obhájkyni titulu Ize Šwiatekové. Následovalo však dvousetové vítězství nad zraněnou Jessicou Pegulaovou a nyní má postup do semifinále ve svých rukách.

Na osmi z předchozích 15 letošních turnajů nezapsala ani jednu výhru. O to více šokující byl její triumf ve Wimbledonu, kde slavila druhý grandslamový titul ve dvouhře. Hlavně díky tomu se do Rijádu kvalifikovala. A také s pomocí nového pravidla, které umožňuje start úřadující šampionce majoru umístěné v TOP 20 hodnocení sezony.

Na Turnaji mistryň účinkuje 28letá Češka, která čekala na skalp TOP 100 od červencové olympiády v Paříži, podruhé v kariéře. Před třemi lety v Guadalajaře prohrála všechny tři zápasy ve skupině, ale spravila si chuť deblovým triumfem po boku krajanky Kateřiny Siniakové.

Vizitka Barbory Krejčíkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Krejčíková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (triumf)

Největší úspěchy na betonech: Ningbo, Abú Zabí, Australian (čtvrtfinále)

Bilance: 20:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance na betonech: 8:8

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:2 (kariérní 14:19)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (triumf), US Open (2. kolo)

Krejčíková – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:4

Nejlepší výsledek: skupina (2021, 2024)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (2. kolo), Wuhan (2. kolo), Ningbo (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Šwiateková (6:4, 5:7, 2:6), Pegulaová (6:3, 6:3)

Coco Gauffová se po angažování nového kouče Matta Dalyho velmi výrazně zlepšila. V rámci sezony asijských betonů získala na tisícovce v Pekingu svůj první titul na akcích větších než WTA 250 mimo domácí půdu a ve Wuhanu byla v semifinále. Na Turnaji mistryň porazila ve dvou setech Jessicu Pegulaovou i Igu Šwiatekovou.

Hlavně její hladké vítězství 6:3, 6:4 nad polskou rivalkou bylo překvapivé, jelikož s ní prohrála 11 z předchozích 12 soubojů. Dvacetiletá Američanka už má semifinále jisté a na Turnaji mistryň si ho zahraje druhým rokem po sobě. Ještě nikdy ale nevyhrála všechny tři zápasy ve skupině.

V Rijádu zaznamenala svůj první skalp TOP 15 v dohraných duelech od French Open a premiérový letošní na betonech. Zatímco v posledních týdnech exceluje, ještě zhruba před měsícem byla v pořádné krizi a na začátku října stále čekala na první triumf od ledna.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Auckland (triumf)

Největší úspěchy na betonech: Peking, Auckland (triumf)

Bilance: 52:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na betonech: 33:9

Bilance proti hráčkám TOP 20: 8:9 (kariérní 39:42)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (osmifinále)

Gauffová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023-24)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Peking (triumf), Wuhan (semifinále)

Cesta turnajem: Pegulaová (6:3, 6:2), Šwiateková (6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Krejčíková vede 1:0. Na jediný předchozí souboj došlo na French Open 2021, kde Češka zvítězila 7:6, 6:3 a došla si pro titul. Pokud uspěje i v dalším souboji s Gauffovou, tak si zajistí postup do semifinále Turnaje mistryň a vyřadí Igu Šwiatekovou.

Šwiateková – Kasatkinová | 13:30 SEČ

Iga Šwiateková si pořádně zkomplikovala účast na letošním Turnaji mistryň, když prohrála jasně 3:6, 4:6 s Coco Gauffovou. S Američankou vyhrála 11 z předchozích 12 soubojů a pokaždé zvítězila ve dvou setech, ovšem v Rijádu neuspěla, přestože ve druhé sadě vedla dvakrát o brejk.

Obhájkyně titulu nepůsobí vůbec přesvědčivě a už na úvod měla obrovské potíže s Barborou Krejčíkovou, když prohrávala o set a dva brejky (4:6, 7:5, 6:2). Po porážce s Gauffovou definitivně přišla o možnost vrátit se letos na post světové jedničky a pro naději na postup do semifinále musí ve čtvrtek vyhrát.

Pětinásobná grandslamová šampionka, která na Turnaji mistryň předloni došla do semifinále a loni triumfovala, hraje svou první akci po čtvrtfinálovém nezdaru na US Open. Na jakýkoli titul čeká od French Open a do Rijádu dorazila s novým trenérem Wimem Fissettem.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Řím, Madrid, Indian Wells, Dauhá (triumf)

Největší úspěchy na betonech: Indian Wells, Dauhá (triumf)

Bilance: 60:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na betonech: 30:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:5 (kariérní 42:19)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (3. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Šwiateková – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: triumf (2023)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Krejčíková (4:6, 7:5, 6:2), Gauffová (3:6, 4:6)

Darja Kasatkinová přece jen nejela do Rijádu jako náhradnice zbytečně a v poslední den skupinové fáze zaujme místo zraněné Jessicy Pegulaové. Do Saúdské Arábie se vydala po produktivní sezoně asijských betonů, v níž uhrála finále v Soulu a brala titul v Ningbu.

Sedmadvacetiletá Ruska, která zakončí sezonu v TOP 10 žebříčku, zapsala letos šest finálových účastí na podnicích WTA 500 a v Eastbourne a Ningbu triumfovala. Nyní zaútočí na svůj první skalp TOP 2 od sezony 2018, během níž dokázala třikrát porazit Caroline Wozniackou.

Vizitka Darji Kasatkinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Kasatkinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ningbo, Eastbourne (triumf); Soul, Charleston, Abú Zabí, Adelaide (finále)

Největší úspěchy na betonech: Ningbo (triumf); Soul, Abú Zabí, Adelaide (finále)

Bilance: 40:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na betonech: 24:16

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 23:44)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (2. kolo)

Kasatkinová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: skupina (2022, 2024)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (3. kolo), Wuhan (osmifinále), Ningbo (triumf), Tokio (čtvrtfinále)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 5:1. Polka měla navrch v posledních pěti střetnutích a v ani jednom nepovolila Kasatkinové více než pět gamů. Naposledy se potkaly v rámci sezony 2022, a to hned pětkrát a z toho jednou právě na Turnaji mistryň. Šwiateková je favoritkou a musí zvítězit, jinak končí ve skupině.

Scénáře Oranžové skupiny po odstoupení Pegulaové

1) Krejčíková musí porazit Gauffovou, pokud chce postoupit do semifinále. Američanka už má semifinálovou účast jistou.

2) Šwiateková v případě vítězství Krejčíkové končí. I kdyby porazila Kasatkinovou, bude mít horší procentuální úspěšnost vyhraných setů než Krejčíková i Gauffová.

3) V případě porážky Krejčíkové i Šwiatekové budou mít tři hráčky po jedné výhře. Kasatkinová bude z tohoto rozstřelu kvůli počtu odehraných zápasů vyřazena a rozhodne vzájemný souboj Krejčíkové se Šwiatekovou, který vyhrála Šwiateková. Do semifinále by tak prošla Polka.

* Vzhledem ke zmateným pravidlům i scénářům WTA berte, prosím, naše vlastní scénáře s rezervou.

Čtvrteční program

CENTER COURT (od 11:00 SEČ)

1. Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) - Dolehideová/Krawczyková (5-USA)

2. Šwiateková (2-Pol.) - Kasatkinová (-) / nejdříve ve 13:30 SEČ

3. Krejčíková (8-ČR) - Gauffová (3-USA) / nejdříve v 16:00 SEČ

4. Erraniová/Paoliniová (4-It.) - H. Chan./V. Kuděrmetovová (7-Tchaj-wan/-)

Přehled turnaje | Pořadí skupin dvouhra | Pořadí skupin čtyřhra