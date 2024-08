Krejčíková cítí potřebu zregenerovat. V deblu bude hrát jen mix s Ebdenem

Barbora Krejčíková (28) nebude na letošním US Open startovat v ženské čtyřhře, vedle působení ve dvouhře se zúčastní jen mixu po boku Australana Matthewa Ebdena (36). Šampionka letošního Wimbledonu to řekla po vítězství 7:6, 6:2 v 1. kole nad Španělkou Marinou Bassolsovou (24). Přestože pro ni volba nebyla snadná, rozhodla se tak kvůli lepší regeneraci.

"Debla nehraju proto, že si potřebuju více odpočinout. Teď toho bylo fakt hodně, takže jsem se to snažila osekat, co nejvíc to šlo. Cítím, že potřebuju lépe zregenerovat, abych se udržela zdravá," uvedla Krejčíková, která letos hrála ve čtyřhře na grandslamech s Němkou Laurou Siegemundovou.

Rozhodnutí pro ní bylo složité o to víc, že česko-německý pár stále živil šanci na postup do Turnaje mistryň. "Bylo těžké udělat tohle rozhodnutí, ale teď prostě cítím, že si potřebuju víc odpočinout. Je toho prostě moc, už to nezvládám jako tři čtyři roky zpátky. Mám nějaké bolístky a spíš jsem si řekla, že na tomto turnaji se zkusím soustředit jen na singla a uvidím, jak to funguje, protože to je poprvé, co nehraju debla," podotkla Krejčíková.

Hrát bude pouze smíšenou čtyřhru, kde se představí se po boku čerstvého olympijského vítěze z Paříže Ebdena. "Oslovil mě," řekla Krejčíková.

Osmadvacetiletá tenistka z Ivančic, která ve dvouhře plní na US Open roli turnajové osmičky, doplatila na náročný program právě na olympijských hrách, kde dohrála ve čtvrtfinále dvouhry. Ve stejné fázi vypadla i s Kateřinou Siniakovou ve čtyřhře. Poté si dala několik týdnů pauzy a na US Open sehrála první zápas po více než třech týdnech.

"Neměla jsem čas něco léčit. Tři týdny nejsou dlouhá doba na to začít něco opravovat. Spíš jsem si dala týden volno hlavně po mentální stránce. Pak jsem zase dva týdny trénovala," řekla Krejčíková. Krátké volno strávila u moře, v rodinném kruhu, stihla grilování se sousedy, návštěvu olympijského festivalu v Mostě i výšlap na Milešovku.

Také česká tenistka poukázala na náročný program, který hráčky během sezony řeší. "Slyšíte to ze všech možných stran. Já už se vloni ptala našich vedoucích, že si myslím, že to bude po mentální stránce náročné, že to bude těžší i po fyzické stránce a přijde hodně zranění, ale oni mi tvrdili, že ne, že to bude v pohodě a bude více času mezi zápasy. Ale mluví o tom i ostatní, a kdyby jim to nevadilo, tak by o tom asi nemluvili," doplnila Krejčíková.