Krejčíková formu v olympijskou medaili nepřetaví. V osmifinále ztratila vedení proti Bencicové

Barbora Krejčíková má letos fantastickou formu, před olympiádou ovládla tři ze čtyř turnajů včetně French Open. V Tokiu tak patřila do širšího okruhu favoritek na medaili a v prvních dvou kolech ji potvrdila.



Po skreči Kazašky Zariny Dijasové a hladké výhře nad Kanaďankou Leylah Fernandezovou měla na kontě 22 výher z posledních 23 zápasů a skvěle začala i dnešní osmifinále proti Belindě Bencicové.



25letou Češku nerozhodil o hodinu odsunutý začátek zápasu kvůli tajfunu a ani hodinu a půl trvající dešťová pauza, která duel přerušila za stavu 3-1. Krejčíková po návratu na kurt získala další čtyři gamy a vedla 6-1 a 1-0.





Statistiky zápasu

Bencicová - Krejčíková 2 esa 12 7 dvojchyby 5 57 %

1. podání 'in' 56 %

72 %

úsp. 1. podání 57 %

41 %

úsp. 2. podání 52 %

22 winnery 25 36 nevyn. chyby 32 5/9 brejkboly 4/6 78 celkem bodů 72 čas: 1:53

Jenže brejk z úvodu druhé sady Krejčíková nepotvrdila a postupně začala ztrácet kontrolu na svými údery i celým zápasem. Zatímco česká tenistka čím dál více chybovala, Bencicová vycítila šanci a dostala se do hry. Krejčíková pětkrát přišla o podání, pouze jednou si ho dokázala vzít zpátky a po necelých dvou hodinách prohrála 6-1 2-6 3-6.



"Bylo to náročný. Od začátku jsme čekaly. Počasí se hodně měnilo, nejdřív pršelo, pak svítilo sluníčko a bylo velký teplo. Teď zase fouká. Těžko hledám slova. Je to... Jsem zklamaná. Nehrála jsem dobře a bohužel mi prostě došly síly," soukala ze sebe rozechvěným hlasem Krejčíková v rozhovoru pro Českou televizi.



"Ona po prvním setu věděla, že němá co ztratit a začalo jí to tam padat. Mě se to nesešlo, začala jsem špatně podávat, přestaly mi chodit nohy. Začala jsem hrát pomalu, krátce a vůbec jsem jí už neubližovala. Moje hra se úplně rozpadla a rytmus jsem už nenašla. Ona se neustále zlepšovala a vyhrát si zasloužila, protože byla lepší," uznala velmi zklamaná rodačka z Ivančic.



Pětadvacetiletá Krejčíková vyhrála v uplynulých dvou měsících vedle senzačního titulu na pařížské antuce i turnaje ve Štrasburku a v Praze. Proti Bencicové ji dohnala únava z náročného programu. "Podmínky jsou tady strašně náročné a po setu mi došla šťáva. Už si s tím míčem dělala, co chtěla. Zasloužila si vyhrát, hrála líp," řekla Krejčíková.



Nyní ale světová jedenáctka ještě musí zkoncentrovat své síly, neboť ji večer čeká osmifinále čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové. Nejvýše nasazené Češky se utkají se španělským duem Badosaová/Sorribesová.



"Bude teď pro mě těžké se motivovat. Chci udělat vše pro to, abych se dala do kupy a hrály jsme dobře. Je to pro mě náročný. Hodně mě to mrzí, že se mi to tady nepodařilo," rozplakala se psychicky zlomená Krejčíková. "Doufám, že teď dostanu trochu víc času a dám se do kupy. Snad mě Kačka trochu odreaguje a aspoň ten debl dneska vyjde."



Do čtvrtfinále olympijské dvouhry z českých tenistek prošla jen nejmladší z nich Markéta Vondroušová, která dnes zaskočila domácí světovou dvojku Naomi Ósakaovou. Krátce po Krejčíkové se s nadějí na olympijskou medaili ze dvouhry rozloučila i Karolína Plíšková, která překvapivě prohrála s Italkou Camilou Giorgiovou. Už včera ve druhém kole vypadla Petra Kvitová s Belgičankou Alison Van Uytvanckovou.



Pavljučenkovová prohrála jen 7 gamů ve 3 zápasech

24letá Bencicová se ve čtvrtfinále utká s dosud suverénní Anastasií Pavljučenkovovou (h2h 5-2), kterou dnešním vyřazením Krejčíkové připravila o odvetu za porážku ve finále French Open.



30letá Ruska Pavljučenkovová v japonské metropoli nedala šanci po Erraniové a Friedsamové ani přemožitelce světové jedničky Ashleigh Bartyové Španělce Saře Sorribesové, kterou smetla 6-1 6-3. Do čtvrtfinále tak postoupila se ztrátou pouhých sedmi gamů ve třech utkáních.