Krejčíková i Menšík do nové sezony vstoupili vítězně. Češi v United Cupu porazili Nory 3:0
Česko – Norsko 3:0
Krejčíková odehrála poslední zápas před necelým měsícem ve francouzském Limoges, kde na začátku třetí sady musela skrečovat a její start na United Cupu byl v ohrožení. Česká hráčka se však stihla dát fyzicky do pořádku a novou sezonu zahájila úspěšně.
V Sydney proti hráčce šesté stovky Helgové nezaváhala, přestože ji nevyšel vstup do zápasu. Bývalá světová dvojka musela na začátku první sady otáčet z 1:3, další komplikace už však nepřipustila. Získala osm z následujících devíti her a povinnou výhru nakonec bez větších potíží získala a poslala Česko do vedení 1:0.
"Jsem opravdu šťastná, že jsem tady, že můžu hrát, že si to můžu užívat a byla jsem schopná ten zápas dohrát. Koleno už je lepší. Chvíli to trvalo, ale každý den se to zlepšuje a jsem s tím moc spokojená," komentovala Krejčíková své zranění, kvůli kterému na začátku prosince vzdala utkání proti Anastasiji Sevastovovou.
Ve dvouhře uspěl i mužský člen týmu Menšík, který se postavil proti dalšímu členovi TOP 20 Ruudovi. Český mladík uspěl ve dvou těsných setech a po více než dvou hodinách boje. Pomohl si také celkem 16 esy.
Úvodní dějství rozhodl těsně před tie-breakem, když Norovi v jedenácté hře podruhé sebral servis a následně dějství dopodával. V druhé sadě šel do vedení o brejk znovu jako první Čech, tentokrát však za stavu 5:4 na podání zaváhal. Rozhodla tak zkrácená hra, ve které Menšík otočil z 3:5, odvrátil setbol a při prvním mečbolu zápas ukončil smečí.
"Na úvod sezony to byl opravdu těžký zápas, obrovský boj, ale cítil jsem se dobře a jsem rád, že jsem vyhrál. Už jsme spolu hráli minulý rok, takže jsem věděl, že to bude velmi těžké. V koncovkách setů jsem našel zbytky sil a zůstal soustředěný, to rozhodlo," popisoval český tenista po zápase.
Ruuda tak dokázal porazit i ve druhém vzájemném utkání a znovu na australském kontinentu. Poprvé ho přehrál loni ve druhém kole na Australian Open, kdy zvítězil ve čtyřech setech a tehdy slavil jedno z největších vítězství dosavadní kariéry.
Ve smíšené čtyřhře stvrdili výhru Česka Krejčíková s Adamem Pavláskem, kteří jasně přehráli norskou dvojici Viktor Durasovic a Ulrikke Eikeriová 7:5, 6:2. Český tým tak zvítězil ve svém úvodním letošním vystoupení v United Cupu 3:0 a ve skupině D je na prvním místě.
Česko má pro postup do vyřazovacích bojů jasný scénář. V zítřejším závěrečném utkání skupiny D musí porazit domácí Austrálii. Ta do United Cupu taktéž vstoupila výhrou nad Norskem. Krejčíková se utká s domácí hvězdičkou Mayou Jointovou a Menšíka čeká hráč TOP 10 Alex se Minaur.
