Krejčíková i Menšík do nové sezony vstoupili vítězně. Češi v United Cupu porazili Nory 3:0

DNES, 05:55
UNITED CUP – Český tým odstartoval smíšenou týmovou soutěž United Cup jasným vítězstvím nad Norskem. Barbora Krejčíková (29) potvrdila roli obrovské favoritky proti až 532. hráčce světa Malene Helgové a zvítězila 6:4, 6:3. Následně na ni navázal Jakub Menšík (20), který přehrál 7:5, 7:6 Caspera Ruuda. Česko vyhrálo po smíšené čtyřhře 3:0 a v úterý se utká v přímém boji o postup ze skupiny D s domácí Austrálií.
Barbora Krejčíková vstoupila do nové sezony výhrou v United Cupu (@ ČTK / AP / Rick Rycroft)

Česko – Norsko 3:0

Krejčíková odehrála poslední zápas před necelým měsícem ve francouzském Limoges, kde na začátku třetí sady musela skrečovat a její start na United Cupu byl v ohrožení. Česká hráčka se však stihla dát fyzicky do pořádku a novou sezonu zahájila úspěšně.

V Sydney proti hráčce šesté stovky Helgové nezaváhala, přestože ji nevyšel vstup do zápasu. Bývalá světová dvojka musela na začátku první sady otáčet z 1:3, další komplikace už však nepřipustila. Získala osm z následujících devíti her a povinnou výhru nakonec bez větších potíží získala a poslala Česko do vedení 1:0.

"Jsem opravdu šťastná, že jsem tady, že můžu hrát, že si to můžu užívat a byla jsem schopná ten zápas dohrát.  Koleno už je lepší. Chvíli to trvalo, ale každý den se to zlepšuje a jsem s tím moc spokojená," komentovala Krejčíková své zranění, kvůli kterému na začátku prosince vzdala utkání proti Anastasiji Sevastovovou.

Ve dvouhře uspěl i mužský člen týmu Menšík, který se postavil proti dalšímu členovi TOP 20 Ruudovi. Český mladík uspěl ve dvou těsných setech a po více než dvou hodinách boje. Pomohl si také celkem 16 esy.

Úvodní dějství rozhodl těsně před tie-breakem, když Norovi v jedenácté hře podruhé sebral servis a následně dějství dopodával. V druhé sadě šel do vedení o brejk znovu jako první Čech, tentokrát však za stavu 5:4 na podání zaváhal. Rozhodla tak zkrácená hra, ve které Menšík otočil z 3:5, odvrátil setbol a při prvním mečbolu zápas ukončil smečí.

"Na úvod sezony to byl opravdu těžký zápas, obrovský boj, ale cítil jsem se dobře a jsem rád, že jsem vyhrál. Už jsme spolu hráli minulý rok, takže jsem věděl, že to bude velmi těžké. V koncovkách setů jsem našel zbytky sil a zůstal soustředěný, to rozhodlo," popisoval český tenista po zápase.

Ruuda tak dokázal porazit i ve druhém vzájemném utkání a znovu na australském kontinentu. Poprvé ho přehrál loni ve druhém kole na Australian Open, kdy zvítězil ve čtyřech setech a tehdy slavil jedno z největších vítězství dosavadní kariéry.

Ve smíšené čtyřhře stvrdili výhru Česka Krejčíková s Adamem Pavláskem, kteří jasně přehráli norskou dvojici Viktor Durasovic a Ulrikke Eikeriová 7:5, 6:2. Český tým tak zvítězil ve svém úvodním letošním vystoupení v United Cupu 3:0 a ve skupině D je na prvním místě.

Česko má pro postup do vyřazovacích bojů jasný scénář. V zítřejším závěrečném utkání skupiny D musí porazit domácí Austrálii. Ta do United Cupu taktéž vstoupila výhrou nad Norskem. Krejčíková se utká s domácí hvězdičkou Mayou Jointovou a Menšíka čeká hráč TOP 10 Alex se Minaur.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
Přidat komentář
Mantra
05.01.2026 09:12
Snad to JM potvrdí taky na slamu...
Reagovat
Vlk-v-trave
05.01.2026 07:46
Barušku jsem viděl po dlouhé době..., tak nějak i tenis, a musím říct, že somaticky se podle mně celkem změnila... možná to zkresluje obraz... co však nezkresluje obrazový přenos je její šikovnost nejen na bh... tím si hodně pomohla, neboť kondičně mě nepřipadá nějak top. Konečně se také člověk může kouknout na to jak se hraje pořádně slajs na fh... :-) Aspoň se člověk koukne na zajímavý tenis a ne na to unilé agresivní plácaní od BL. Byl to důstojný předkrm před SF v hokeji CZE - CAN, což byl parádní zážitek, jako vždy, kdy se tyhle 2 týmy potkají...nejen v juniorce... no a na TSN vysekli českému týmu tolik poklon, že si snad něco podobného ani nepamatuji... tak doufám, že to zlato zítra vyjde a zlaté Barušce se bude proti klokanici dařit také... :-)
Reagovat
Blondie
05.01.2026 06:12
Pecka :) Bára se imho trochu hledala, ale Kuba velmi suverénně!
Reagovat

