Krejčíková krizi nezlomila ani v Clevelandu. Ve druhém kole nestačila na rozjetou Peraovou

Barbora Krejčíková ještě v lednu navazovala na senzační loňskou sezonu, když prošla do finále v Sydney a do čtvrtfinále Australian Open. Po nepovedených únorových vystoupeních v Dauhá a Dubaji však kvůli zranění lokte tři měsíce nehrála a formu úplně ztratila.

Loňská šampionka French Open začala přípravu na US Open už na konci července v Praze, vypadla ve druhém kole a neobhájila titul. V Torontu a v Cincinnati ztroskotala hned na první soupeřce a sebevědomí si nezvedne ani v Clevelandu.

Na poslední generálce sice v roli nasazené jedničky suverénně přehrála lucky losera Francescu Di Lorenzovou, jenže dnes nestačila na rozjetou Bernardu Peraovou. Proti další domácí zástupkyni se za celý zápas nedostala k brejkbolu a po druhém podání jí sebrala jen tři body, dva po dvojchybě.

Ups her win streak to 12 @bernarda_pera moves past the No.1 seed Krejcikova, 6-4, 6-1!#TennisInTheLand pic.twitter.com/DNa5thfFgr