Krejčíková, Lehečka a Siniaková rozehrají US Open. Djokovič a Gauffová vykročí za obhajobou

V rámci prvního hracího dne letošního ročníku US Open vstoupí do hlavní soutěže tři z 10 českých nadějí. Úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková se pokusí potvrdit roli favoritky proti Marině Bassolsové, Jiří Lehečka bude čelit Mártonovi Fucsovicsovi a Kateřina Siniaková vyzve nasazenou čtrnáctku, bývalou finalistku a loňskou semifinalistku Madison Keysovou. Novak Djokovič a Coco Gauffová odstartují obhajobu loňského triumfu. Šlágr dne obstarají domácí hvězda Ben Shelton a loučící se bývalý šampion Dominic Thiem.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 26. 8.

Češi v akci

Lehečka (32-ČR) - Fucsovics (Maď.) | Court 6 (18:30 SELČ)

Siniaková (ČR) - Keysová (14-USA) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ)

Krejčíková (8-ČR) - Bassolsová (Šp.) | Court 5 (22:30 SELČ)



Obhajoba titulu

Gauffová (3-USA) - Gračovová (Fr.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ)

Djokovič (2-Srb.) - Albot (Mol.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 02:30 SELČ)



Šlágr dne

Shelton (13-USA) - Thiem (Rak.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

V akci budou Krejčíková, Lehečka a Siniaková

Barbora Krejčíková zlomila nedávno ve Wimbledonu krizi a nakonec si senzačně došla pro svůj druhý grandslamový titul ve dvouhře. Od té doby účinkovala pouze na olympijských hrách v Paříži, kde se nedostala do bojů o medaile ve dvouhře ani čtyřhře. Loni ztroskotala na US Open hned v prvním kole, nicméně letos by ho zvládnout měla. Proti kvalifikantce Marině Bassolsové ze Španělska, která má na kontě jen jedno vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, je jasnou favoritkou.

Jiří Lehečka se před pár dny vrátil po zhruba tříměsíční zdravotní pauze zaviněné únavovou zlomeninou obratle. A hned první turnaj se mu povedl. Na Masters v Cincinnati porazil ve dvou setech Mariana Navoneho a bývalého šampiona Daniila Medveděva a v osmifinále byl kousek od skalpu pozdějšího finalisty Francese Tiafoea. Nejlepší Čech v žebříčku má velkou šanci poprvé na US Open projít do druhého kola. Utká se totiž s Mártonem Fucsovicsem, který v dubnu triumfoval na antuce v Bukurešti, ale od té doby vyhrál jen dva zápasy na nejvyšší úrovni a je v krizi. Maďara potkal letos v Dubaji a zvítězil těsně ve třech setech.

Nejtěžší překážku v prvním kole má Kateřina Siniaková. Zatímco v deblových soutěžích v letošní sezoně exceluje, ve dvouhře tak úspěšná není. Na poslední generálce v Clevelandu sice vylepšila postupem do semifinále své letošní maximum na nejvyšším okruhu, nicméně výkonnostně příliš přesvědčivá nebyla. V New Yorku nastoupí proti nasazené čtrnáctce, bývalé finalistce a loňské semifinalistce Madison Keysové. Jediný dosavadní souboj s favorizovanou Američankou prohrála. Bez šance by však být nemusela, protože Keysová se nedávno ve Wimbledonu zranila a v přípravě odehrála jen jeden zápas, který skrečovala. Siniaková má letos s hráčkami TOP 20 bilanci 4:5.

Djokovič a Gauffová vykročí za obhajobou

Novak Djokovič získal na nedávné olympiádě v Paříži svou první zlatou medaili a zkompletoval sbírku všech možných kariérních úspěchů. Motivace mu však dle jeho slov nechybí a na US Open se pokusí obhájit loňský triumf a také vybojovat 25. grandslamový vavřín, s jehož pomocí by se osamostatnil v čele historických tabulek. Jeden z největších favoritů přijel do Flushing Meadows bez jediného přípravného zápasu, ale i tak by si měl s outsiderem a kvalifikantem Radu Albotem bez problémů poradit. Letošní start je jeho osmnáctým v tomto dějišti, v němž nikdy nevypadl dříve než ve třetím kole.

Ještě před Djokovičem vstoupí na centrální dvorec loňská šampionka Coco Gauffová. Američanka se v posledních týdnech začala výkonnostně i výsledkově trápit a na triumf čeká od úspěšné obhajoby v lednu v Aucklandu. Světová trojka v aktuální sezoně nezvládla vstup jen na dvou turnajích a minimálně na letošním US Open by se měla dalšímu takovému nezdaru vyhnout. Její úvodní překážkou v cestě k obhajobě loňského prvenství bude Varvara Gračovová. Ruskou rodačku reprezentující Francii potkala dosud jen v lednu v Aucklandu a povolila jí pouhé dva gamy. Gračovová má celkem solidní bilanci 4:9 se zástupkyněmi TOP 10 žebříčku, nicméně 1:5 s nejlepší pětkou.

Thiem možná odehraje poslední zápas na US Open

Šlágr úvodního hracího dne letošního ročníku závěrečného grandslamu sezony bude patřit domácí hvězdě a loňskému semifinalistovi Benovi Sheltonovi a šampionovi ročníku 2020 Dominicovi Thiemovi. Druhý jmenovaný získal v tomto dějišti svůj jediný grandslamový vavřín a za pár týdnů ukončí na domácím podniku ve Vídni kariéru. Bývalý třetí hráč světa Thiem, který není po problémech se zápěstím stejným tenistou jako před lety, má letos mizernou bilanci 7:12, poslední soutěžní zápas absolvoval před měsícem a na výhru čeká od French Open. Není tak překvapením, že figuruje až na 210. místě pořadí, potřeboval divokou kartu od pořadatelů a půjde do souboje se Sheltonem jako jasný outsider.

Pondělní program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)

1. Shelton (13-USA) - Thiem (Rak.)

2. Gauffová (3-USA) - Gračovová (Fr.)

3. Burelová (Fr.) - Stephensová (USA) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ

4. Djokovič (2-Srb.) - Albot (Mol.)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)

1. Qinwen Zheng (7-Čína) - Anisimovová (USA)

2. Ugo Carabelli (Arg.) - Fritz (12-USA)

3. Siniaková (ČR) - Keysová (14-USA)

4. Kovacevic (USA) - Tiafoe (20-USA) / nejdříve v úterý v 01:00 SELČ

5. Honová (Austr.) - Sabalenková (2-)



GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)

1. Marterer (Něm.) - Zverev (4-Něm.)

2. Golubicová (Švýc.) - Badosaová (26-Šp.)

3. Monfils (Fr.) - Schwartzman (Arg.)

4. Azarenková (20-) - Starodubcevová (Ukr.) / nejdříve ve 23:59 SELČ



COURT 5 (od 17:00 SELČ)

1. Svitolinová (27-Ukr.) - Carléová (Arg.)

2. Rubljov (6-) - Seyboth Wild (Braz.)

3. Jacquet (Fr.) - Dimitrov (9-Bulh.)

4. Krejčíková (8-ČR) - Bassolsová (Šp.)



COURT 6 (od 17:00 SELČ)

1. Niemeierová (Něm.) - Jastremská (32-Ukr.)

2. Lehečka (32-ČR) - Fucsovics (Maď.)

