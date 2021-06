Krejčíková na French Open smetla Stephensovou a je poprvé ve čtvrtfinále grandslamů!

Barbora Krejčíková loni na přelomu září a října právě na French Open konečně prorazila i ve dvouhře a díky postupu do osmifinále si vybojovala debut v elitní stovce žebříčku WTA. Od té doby 25letá Češka dál stoupá světovým hodnocením a momentálně jí patří už 33. místo.

V areálu Rolanda Garrose zatím naprosto fantasticky navazuje na poslední generálku ve Štrasburku, kde vybojovala svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu. Po obratu proti Kristýně Plíškové bez ztráty setu přehrála Jekatěrinu Alexandrovovou, světovou šestku Elinu Svitolinovou, dnes smetla 6-2 6-0 přemožitelku Karolíny Plíškové a Karolíny Muchové Sloane Stephensovou a natáhla svou aktuální vítěznou sérii už na devět zápasů.

Absolutely CLINICAL from Krejcikova



@BKrejcikova reaches her first Grand Slam singles quarterfinal with a 6-2, 6-0 victory over Stephens!



Krejčíková měla utkání s finalistkou ročníku 2018 od začátku pod kontrolou, hrála sebejistě a příliš nekazila. Stephensová nebyla ani trochu nebezpečná jako proti Plíškové a Muchové, dnes se hůře pohybovala a hodně chybovala. Takticky skvěle připravená Krejčíková odvrátila všechny tři brejkboly, v úvodní sadě dokonce na podání ztratila jen čtyři fiftýny, vítězce US Open 2017 nadělila "kanára" a postup slavila za pouhých 67 minut.

"Sloane je velká hráčka. Sledovala jsem ji před pár lety, když hrála dobře a vyhrála grandslam. Dneska to bylo těžké, ale míň jsem chybovala," řekla Krejčíková.

O taktice na Stephensovou nechtěla podrobně mluvit. "Jsem pořád ještě v turnaji, ale věděla jsem, že musím hrát svoji hru a být agresivní. Sloane byla favoritkou a očekávala jsem, že mi bude posílat vysoké liftované míče, což se dělo. Ale hrála jsem chytřeji a myslím, že jsem všechny důležité míče zvládla velmi dobře. To byl klíč. Kdybych to neudělala, tak by to bylo vyrovnané. Hned jsem ji brejkla, dostala se do vedení a uvolnila jsem se," řekla Krejčíková.

"Jsem nesmírně šťastná. Hrála jsem dobře, zápas jsem si užívala. Je zábava tady hrát. Už se těším na další," uvedla Krejčíková na kurtu. "Díky za podporu. Doufám, že jste se dobře bavili a přijďte i na můj další zápas," řekla fanouškům v ochozech.

✅ Singles quarterfinal

✅ Doubles quarterfinal

✅ Mixed Doubles quarterfinal



Poslední česká zástupkyně ve dvouhře Krejčíková bude ve svém premiérovém grandslamovém čtvrtfinále čelit Cori Gauffové, s níž se utká poprvé.

Sedmnáctiletá Američanka za pouhých 53 minut přehrála 6-3 6-1 Ons Džabúrovou, oplatila jí nedávnou porážku z Charlestonu a mezi nejlepší osmičku na grandslamech rovněž prošla poprvé. Také vítězka juniorky 2018 se veze na vítězné vlně devíti zápasů, před pařížským grandslamem v Parmě získala svůj druhý titul.

Gauffová je nejmladší čtvrtfinalistkou French Open od roku 2006 (Nicole Vaidišová, semifinále), nejmladší americkou čtvrtfinalistkou French Open od roku 1993 (Jennifer Capriatiová) a nejmladší americkou čtvrtfinalistkou grandslamů od US Open 1997 (Venus Williamsová).

"Hrála jsem proti ní čtyřhru. Je mladá, úžasná, jde nahoru a je to budoucí hvězda. Půjdu na kurt se bavit, užívat si to a hrát co nejlépe. Nejdřív odehraju čtyřhry, pak vymyslíme taktiku a připravím se," řekla Krejčíková.

17 years-old ✅

@CocoGauff powers past Ons Jabeur 6-3, 6-1. The No.24 seed meets Krejcikova next. #RolandGarros

Již včera čtvrtfinálové dvojice utvořily Jelena Rybakinová s Anastasií Pavljučenkovovou a Tamara Zidanšeková s Paulou Badosaovou. Čtvrtfinále zkompletují vítězky soubojů Sofia Keninová - Maria Sakkariová a Marta Kosťuková - Iga Šwiateková.