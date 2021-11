Krejčíková na úvod Turnaje mistryň prohrála duel debutantek s Kontaveitovou

Barbora Krejčíková letos vyhrála Roland Garros a svou životní sezonu zakončuje z pozice světové trojky na Turnaji mistryň. Jako jediná startuje v obou soutěžích, ve dvouhře si dnes odbyla neúspěšný debut proti dalšímu nováčkovi Anett Kontaveitové.



25letá Češka se od začátku 'prala' s nezvyklými vysokohorskými podmínkami. Po pozdním nedělním příletu z Billie Jean King Cupu v pražské O2 Areně, kde prohrála oba své singly, si na ně zvykala jen pár dnů a to si vybralo svou daň. V utkání udělala na sebe nezvykle vysoký počet nevynucených chyb (34) a míče často posílala daleko do autu.

Statistiky zápasu

Krejčíková - Kontaveitová 2 esa 8 5 dvojchyby 3 57 %

1. podání 'in' 46 %

76 %

úsp. 1. podání 85 %

50 %

úsp. 2. podání 63 %

20 winnery 17 34 nevyn. chyby 16 0/0 brejkboly 2/3 49 celkem bodů 61 čas: 1:15

V prvním setu přišla o podání po dvojchybě ve čtvrté hře. Druhou sadu začala po dvojchybě a dvakrát trefené síti ztraceným servisem a šanci na obrat nedostala. Jen o šest sní starší Estonka ztratila po prvním podání jen čtyři fiftýny a rodačce z Ivančic nepovolila během 75 minut žádný brejkbol.



"Byl to můj první zápas a myslela jsem, že to bude lepší. Nebylo to moc dobré," řekla Krejčíková na on-line tiskové konferenci.



"Ona hrála solidně, výborně podávala a každý set rozhodl jen jeden brejk. Věřím, že se zlepším. Snažím se najít pozitiva. Mám před sebou ještě minimálně dalších pět zápasů, na to se soustředím a chci si to užít, i když to dnes nevyšlo," dodala Krejčíková, která vedle dvouhry hraje i deblový turnaj s Kateřinou Siniakovou.



"Podmínky jsou obtížné, mám před sebou ještě hodně zápasů. Je to složité. Před pár dny jsem hrála v hale v Evropě a teď jsem tady, to je opravdu náročné," dodala Krejčíková.







Kontaveitová se na Turnaj mistryň kvalifikovala na poslední možnou chvíli poté, co od konce srpna ovládla čtyři ze sedmi turnajů. Dnes zaznamenala 27. výhru z posledních 29 zápasů.



Do hlediště si na úvodní duel soutěže příliš fanoušků cestu nenašlo. Guadalajara pro letošek nahradila na poslední chvíli čínský Shenzhen a Turnaj mistryň se koná po roční pauze. Hraje se v nadmořské výšce přes 1500 metrů a poprvé po 11 letech pod širým nebem.



Ve stejné skupině zvané Teotihuacán je i Karolína Plíšková, která se střetne se Španělkou Garbiñe Muguruzaovou. Utkání začne ve čtvrtek ve 2:30 SEČ.