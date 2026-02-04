Krejčíková nemůže nastoupit a v Abú Zabí končí. Na kurt ji nepustí problém parťačky

DNES, 17:15
Aktuality 4
WTA ABÚ ZABÍ - Barbora Krejčíková (30) zakončila svůj netradiční program v Abú Zabí už ve středu. Dnes měla nastoupit ke čtvrtfinále čtyřhry po boku další grandslamové šampionky Jeleny Ostapenkové (28), která ovšem po porážce se Sárou Bejlek z turnaje odstoupila.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Ostapenko Jelena
Barbora Krejčíková v Abú Zabí končí, aniž by vstoupila na kurt (© WILLIAM WEST / AFP)

Krejčíková evidentně stále řeší zranění kolene z podzimní asijské tour, a proto nakonec na pětistovce ve Spojených arabských emirátech startovala pouze v deblové soutěži a účast ve dvouhře zrušila. Ani tak se ale na turnaji příliš nezdržela.

Po výhře po boku Ostapenkové nad Ljudmilou Samsonovovou a Yi-Fan Xu v prvním kole nemohly nastoupit ke čtvrtfinále s americkou dvojicí Sofia Keninová, Desirae Krawczyková. Důvodem je zdravotní problém Lotyšky.

Ostapenková o pár hodin dříve před odstoupením ze čtyřhry čelila v singlovém osmifinále další české tenistce Bejlek. V prohraném utkání se nechala kvůli nevolnosti ošetřovat a nakonec se rozhodla v Abú Zabí dál nepokračovat.

Krejčíková na Blízkém východě zůstává a měla by v následujících dvou týdnech hrát prestižní tisícovky v Dauhá a Dubaji. Očekává se, že na takto velkých akcích už snad zasáhne i do dvouhry.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 500 v Abú Zabí

Bejlek je v největším čtvrtfinále, přehrála Ostapenkovou

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
com
04.02.2026 17:28
zbytecne vyhozeny penize za letenky a ubytovani.. Tak se jeste vykoupat v mořu a hura dom
Reagovat
tommr
04.02.2026 17:39
Bára má hrát v Doha a v Dubaji takže domů asi nepoletí a jen se na BV posune o kus dál ...
Reagovat
JLi
04.02.2026 17:41
Doatala pěkný šek na AO, tohle fakt nemusí řešit.
Reagovat
Mony
04.02.2026 17:41
Jiní za koupacku v Dubaji platí taky
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist