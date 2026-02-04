Krejčíková nemůže nastoupit a v Abú Zabí končí. Na kurt ji nepustí problém parťačky
Krejčíková evidentně stále řeší zranění kolene z podzimní asijské tour, a proto nakonec na pětistovce ve Spojených arabských emirátech startovala pouze v deblové soutěži a účast ve dvouhře zrušila. Ani tak se ale na turnaji příliš nezdržela.
Po výhře po boku Ostapenkové nad Ljudmilou Samsonovovou a Yi-Fan Xu v prvním kole nemohly nastoupit ke čtvrtfinále s americkou dvojicí Sofia Keninová, Desirae Krawczyková. Důvodem je zdravotní problém Lotyšky.
Ostapenková o pár hodin dříve před odstoupením ze čtyřhry čelila v singlovém osmifinále další české tenistce Bejlek. V prohraném utkání se nechala kvůli nevolnosti ošetřovat a nakonec se rozhodla v Abú Zabí dál nepokračovat.
Krejčíková na Blízkém východě zůstává a měla by v následujících dvou týdnech hrát prestižní tisícovky v Dauhá a Dubaji. Očekává se, že na takto velkých akcích už snad zasáhne i do dvouhry.
Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 500 v Abú Zabí
Bejlek je v největším čtvrtfinále, přehrála Ostapenkovou
