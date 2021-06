Krejčíková otočila souboj s Kr. Plíškovou. Ve 2. kole jsou také Kar. Plíšková a Muchová

Barbora Krejčíková loni na přelomu září a října právě na French Open konečně prorazila i ve dvouhře a díky postupu do osmifinále si vybojovala debut v elitní stovce žebříčku WTA. Od té doby 25letá Češka dál stoupá světovým hodnocením a momentálně jí patří už 33. místo.

Poslední skok zaznamenala v pondělí po triumfu na poslední generálce ve Štrasburku, kde se dočkala svého premiérového titulu na nejvyšším okruhu. Na něj v areálu Rolanda Garrose navázala obratem proti Kristýně Plíškové. Premiérový souboj se svou krajankou po více než dvou hodinách boje vyhrála 5-7 6-4 6-2.

S Krejčíkovou to v polovině zápasu nevypadalo vůbec dobře, jasná favoritka se nemohla dostat do rytmu, příliš kazila a prohrávala už 5-7 1-3. Po otočce na 4-3 však začala dominovat, Plíškové ve zbytku utkání povolila už jen tři hry a na vlastním servisu nečelila jedinému brejkbolu.

Zatímco Krejčíková si připsala už své šesté vítězství v řadě, o čtyři roky starší Plíšková ani na svém osmém letošním turnaji nepřešla přes první kolo hlavní soutěže. V Paříži navíc skončila v úvodním kole už pošesté ze sedmi startů v hlavní soutěži antukového grandslamu.

"Určitě si postupu moc vážím, je to grandslam a chci hrát dobře. České derby je vždycky náročné psychicky a pro mě bylo i po stránce fyzické," řekla Krejčíková novinářům. "Jsem ráda, že i když jsem prohrála první set, nedařilo se mi a hrála jsem hodně špatně, tak jsem našla vnitřní sílu. Chtěla jsem bojovat, nevzdat se a nakonec mi to vyšlo a jsem ve druhém kole," doplnila.

Krejčíková se v dalším kole ve čtvrtek utká s nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou, kterou porazila po cestě za triumfem ve Štrasburku. Ruska dnes v Paříži smetla americkou veteránku Venus Williamsovou.

Karolína Plíšková porazila Donnu Vekičovou 7-5 6-4 a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4-1. Oba vyrovnané sety rozhodla v koncovce. V prvním setu prorazila podání soupeřky v jedenácté hře a set dopodávala. Ve druhé to stihla o dvě hry dříve, a to díky třem chybám a jedné dvojchybě Vekičové. Zápas poté bez problémů dokončila.

"Bylo to jedno z nejtěžších prvních kol, co jsem tady hrála. Donna je kamarádka, takže to nebylo snadné. Na začátku jsem byla hodně nervózní a jsem ráda, že jsem to stihla i s fanoušky," řekla Plíšková na kurtu a zmínila fakt, že diváci mohou být v hledišti jen do tři čtvrtě na devět.

Ve druhém kole Plíšková narazí na Američanku Sloane Stephensovou, kterou ze čtyř vzájemných duelů porazila pouze v tom jediném na antuce.

Bývalá vítězka US Open Stephensová dnes udolala po odvrácení mečbolu 32letou Španělku Carlu Suárezovou, která se představila poprvé po 16 měsících 16 měsících a vyléčení rakoviny. I kkdyž byla míček od emotivního vítězství, prohrála i čtvrtý vzájemný duel.

Karolína Muchová se dokázala oklepat z nepovedeného vstupu do turnaje, Němku Andreu Petkovicovou zdolala 1-6 6-3 6-4.

Muchová sice na úvod brejkla Petkovicovou, ale pak bylo vidět, že je kvůli opakovanému léčení natrženého břišního svalu z Melbourne a vynechávání turnajů nerozehraná a chybovala. Ztratila šest gamů v řadě, ale dokázala se zvednout.

Ve druhém setu už více připomínala hráčku, která došla do semifinále Australian Open a pomáhala si pestrou hrou, Občas si došla pro bod k síti, jindy míč zkrátila nebo napálila vítězný úder. Po zisku druhého setu se jí povedl ve třetím brejk na 4-3 a svoje podání už do konce zápasu uhájila.

Ve druhém kole se osmnáctá nasazená Muchová střetne s kvalifikantkou Varvarou Lepchenkovou z USA a bude usilovat o premiérový postup do třetího kola French Open.

V případě úspěchu by se Muchová mohla v boji o osmifinále utkat s Karolínou Plíškovou.

Krejčíková, Plíšková a Muchová ve druhém kole letošního French Open doplnily Petru Kvitovou, Kateřinu Siniakovou, Markétu Vondroušovou a Terezu Martincovou. Prvním kolem z Čechů naopak neprošli kromě Kristýny Plíškové ještě Marie Bouzková (rovněž po českém derby se Siniakovou) a Jiří Veselý.