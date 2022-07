Krejčíková si v Hamburku poradila s Lamensovou a zahraje si o první čtvrtfinále od Australian Open

Barbora Krejčíková po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte znovu do akce naskočila na French Open, kde obhajovala titul ve dvouhře i čtyřhře. Zatímco v singlu se rozloučila hned v úvodním kole po porážce s Diane Parryovou, do deblové soutěže kvůli pozitivnímu testu na koronavirus vůbec nenastoupila. Po zdravotní přestávce se zúčastnila čtyř turnajů a vítězství se dočkala pouze ve Wimbledonu (3. kolo).

Další šanci zvednout si sebevědomí a nabrat formu má v Hamburku, kde na rozdíl od minulého týdne vstup zvládla. Nasazená trojka si v úvodním zápase poradila 6-2 6-4 s lucky loserem a 161. hráčkou pořadí Suzan Lamensovou a připsala si první antukový skalp od loňského French Open.

Favorizovaná 26letá Češka nepředvedla optimální výkon, ze 13 brejkbolů využila jen čtyři a v jedné pasáži ztratila devět fiftýnů v řadě, když ve druhém dějství dovolila soupeřce snížit z 1-4 na 3-4. V zádech měla nicméně náskok dvou brejků a ten další už si s přehledem pohlídala.

