Krejčíková v Ostravě začala suverénně, Muchová si vyšlápla na světovou patnáctku. Už o čtvrtfinále zabojuje Kvitová

Barbora Krejčíková po tříměsíční pauze zaviněné zraněním lokte dosáhla jen na dvě vítězné série a jedinou čtvrtfinálovou účast. Šestadvacetiletou Češku však zřejmě povzbudilo zkompletování kariérního Grand Slamu ve čtyřhře na US Open, protože od té doby exceluje i v singlových zápasech.

Rodačka z brněnských Ivančic před týdnem se ztrátou jediného setu ovládla halu v estonském Tallinnu, získala svůj první letošní a celkově čtvrtý titul a vynikající formu si evidentně přivezla i do Ostravy. Na domácí halové akci začala demolicí Shelby Rogersové, Američanku přehrála 6-2 6-2 a připsala si šesté vítězství v řadě.

Krejčíková do utkání vstoupila brejkem, který po třech odvrácených brejkbolech v řadě potvrdila. A od té chvíle už měla v premiérovém souboji s Rogersovou jasně navrch. Další šanci na brejk jí nabídla jen za stavu 4-1 a i tu zlikvidovala. Na podání dohromady ztratila pouhých 11 fiftýnů, využila všechny čtyři brejkbolové příležitosti a za hodinu a čtvrt vyrovnala své maximum v Ostravar Aréně.

"Určitě to nebylo snadné utkání. Ačkoliv výsledek vypadá jasně, tahaly jsme se. Shelby zahrála také plno dobrých balonů a měla v zápase hodně šancí. Jsem ráda, že se mi podařilo všechny její příležitosti zničit a zahrála jsem dobrý zápas," řekla Krejčíková na tiskové konferenci.

O postup do čtvrtfinále se utká s Belindou Bencicovou. Olympijskou šampionku potkala v sobotu v Tallinnu a po úspěšném obratu na ni na třetí pokus našla recept.

