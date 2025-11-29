Krejčíková zranění nedoléčila a v příštím týdnu hrát nebude. Omluvila se i Bartůňková

DNES, 19:20
Barbora Krejčíková (29) stále není stoprocentně fit a s největší pravděpodobností už se letos na turnajích nepředstaví. V příštím týdnu měla startovat na podniku WTA 125 ve francouzském Angers, ale krátce před zveřejněním losu se odhlásila. Omluvenku poslala i Nikola Bartůňková (19), z Češek startují v hlavní soutěži Gabriela Knutsonová a Dominika Šalková.
Profily hráčů (7)
Krejčíková Barbora
Knutson Gabriela
Šalková Dominika
Bartůňková Nikola
Barbora Krejčíková stále léčí zranění kolene (© ARTUR WIDAK / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Krejčíková si vážnější zranění kolene přivodila na konci září v Pekingu, musela zrušit zbytek asijské tour a nevědělo se, kdy se na kurty vrátí. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře nedávno avizovala, že by ráda stihla nějaký turnaj ještě v letošním roce, ale po odstoupení z Angers to moc nadějně nevypadá.

Ihned po Angers následuje další francouzský halový podnik stejné kategorie v Limoges. Také na něj je Krejčíková přihlášená, nicméně za týden se toho s největší pravděpodobností moc nezmění. Znovu bychom ji měli vidět na kurtech nejpozději na začátku ledna, jelikož se přihlásila na týmový United Cup na australské půdě.

Účast v Angers nakonec zrušila i Bartůňková, pro níž tím sezona 2025 definitivně skončila. Česká teenagerka, která se letos vrátila po dopingovém trestu, si před pár týdny odbyla svou premiéru v Poháru Billie Jean Kingové a momentálně figuruje na svém žebříčkovém maximu, 130. pozici.

Z Češek budou hrát hlavní soutěž Knutsonová se Šalkovou. Knutsonová vyzve nasazenou jedničku Alyciu Parksovou, která oba předchozí starty na této akci dotáhla k triumfu, a Šalkovou čeká souboj s talentovanou teenagerkou Jeline Vandrommeovou. Z kvalifikace je může doplnit Anna Sisková.

Přehled turnaje WTA 125 v Angers

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
Přidat komentář
slusnej_dement
29.11.2025 21:15
Doufám, že se jí mezi nohama neprohánějí humři.
Reagovat
Mony
29.11.2025 20:13
Napodobí Šalková Havlíčkovou v zápase s mladou Belgičankou?
Reagovat
com
29.11.2025 19:33
United Cup s Krejčíkovou
Reagovat

