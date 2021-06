Krejčíkové gratulovaly k titulu Kvitová, Strýcová, Halepová, Šwiateková či Pierceová

"Báro, gratulace. To byl turnaj," napsala dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová a přidala českou vlajku. "Největší hrdinka," uvedla Strýcová, která letos ukončila kariéru.

Pětadvacetiletou Krejčíkovou ocenila i bývalá světová jednička Halepová. "Píšeš historii! Užij si každou vteřinu této neobyčejné chvíle," uvedla a věděla o čem mluví. Halepová po dvou prohraných finále dosáhla v Paříži na titul v roce 2018, ale letos kvůli zranění Roland Garros vynechala.

Společnou fotku s Krejčíkovou zveřejnila na sítích Francouzka Mary Pierceová. "Jsem ráda, že jsi vyhrála první grandslamový titul ve dvouhře. Neuvěřitelný moment," napsala Francouzka, kterou může Krejčíková napodobit, pokud dnes dokáže zvítězit i ve čtyřhře.

"Gratulace. Je úžasné, co v turnaji předvádíš. Uvidíme se zítra," přidala se i loňská vítězka French Open Iga Šwiateková. Právě proti Polce v páru s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou se Krejčíková spolu s Kateřinou Siniakovou utkají od 11:30 v deblovém finále.

Congratulations @BKrejcikova! So happy for you to win your first grand slam singles title at @rolandgarros. What an incredible moment for you!



Félicitations, Barbora ! Quel moment incroyable pour toi. #RolandGarros pic.twitter.com/rKjQJevrBY — Mary Pierce (@_MaryPierce) June 12, 2021



V rodných Ivančicích si úspěch 'své' Báry užili

Zhruba dvacítka lidí fandila v restauraci U Brázdů v Ivančicích na Brněnsku tenistce Barboře Krejčíkové, která ve městě žije, a její cestu k triumfu na grandslamovém French Open a životnímu úspěchu si všichni užili. Potlesk a povzbudivé výkřiky zaznívaly po každém jejím úspěšném míčku. V dalších restauracích po městě tenistce fandili jednotlivci a mohli nakonec oslavit její vítězství nad Anastasií Pavljučenkovovou 2:1 na sety.

"Pojď, pojď, bojuj, už nemůže!!" ozývalo se ve druhém setu, který Krejčíková prohrála. "To byl aut! No to teda byl aut!" zaznělo zase při sporném míčku, který zahrála soupeřka. "Hezký, máš ji! Jedem, jedem, povzbudíme Báru!" přidal další z povzbudivých hlasů.

V restauraci podle starosty Ivančic Milana Bučka, který byl mezi fanoušky, povzbuzovali především tenisti, kteří v tamním klubu hrají. "Ona do Ivančic pravidelně jezdí, s těma klukama si určitě zahrála. My si tady užíváme každý úspěch ivančického rodáka. Tento její úspěch je hlavně vydřený. Je to super skromná holka a to, co předvádí, z toho mám opravdu radost," řekl přítomným novinářům Buček.

Poslední míčky třetího setu za stavu 1:1 hosté restaurace už sledovali vestoje, Krejčíková v třetím setu vedla 5:3 a 40:15, k úspěchu jí chyběla jedna vyhraná výměna. Přišlo ale zklamání ze stavu 40:40 a Češka game následně prohrála. Skandování ale přilákalo i hosty ze zahrádky. Tenistka nakonec vyhrála třetí set 6:4 a při vítězném míčku, který dopadl těsně u čáry, v restauraci propukl nefalšovaný jásot a veselí. Skandování "Bára, Bára," znělo několik minut a spolu s potleskem se pak ozvalo znovu, když Krejčíková zvedla nad hlavu vytoužený pohár.

V dalších restauracích bylo hostů, kteří sledovali tenis, pomálu. V pohostinství U Bučků sledovali přenos tři hosté. "Čekali jsme víc. Předchozí střetnutí tady sledovala asi desítka lidí, fandili, tleskali, dnes ale nepřišli," uvedla tamní zaměstnankyně Miriam Krátká. V baru U Růže sledovali přenos čtyři lidé.

"Já tu byl i minule, když hrála asi tři a půl hodiny. Piju při tom pivo, dal jsem jich tehdy deset. Protože se to protáhlo, do konce jsem to nedokoukal. Dneska to vidím tak na šest až sedm piv," řekl jeden z hostů Martin Podolský během prvního setu, který Krejčíková posléze vyhrála.

V restauraci U Udírny televizi neměli zapnutou. Na zahrádce seděli tři hosté. "Není zájem, tady tak hokej, fotbal, ale tenis vůbec. Ani jsme neměli žádné rezervace," řekla majitelka restaurace Věra Matulová.

Krejčíková se narodila v roce 1995 v Brně, s rodinou žije v Ivančicích, kde absolvovala gymnázium. Ač vyhrála na grandslamech dvakrát čtyřhru a třikrát mix, ve dvouhře si finále zahrála poprvé.