Krutá prohra pro Havlíčkovou z mečbolu. Místo senzačního skalpu opouštěla kurt v slzách

WTA PRAHA - Lucie Havlíčková (20) byla ve druhém kole Livesport Prague Open jeden míček od svého nejcennějšího skalpu a také premiérového postupu do čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Bývalá juniorská světová jednička ale mečbol neproměnila a v téměř tříhodinové bitvě podlehla 6:3, 5:7, 6:7 nasazené čtyřce a světové čtyřicítce Xinyu Wang (23). Číňanka v dalším kole narazí na Sáru Bejlek (19), nebo Alyciu Parksovou (24).

Wang – Havlíčková 3:6, 7:5, 7:6

Havlíčková nastupovala proti světové čtyřicítce Wang jako velká outsiderka, ale místo jasné porážky ukázala svůj talent i potenciál a že nejspíše udělala dobře, když se k tenisu po roční pauze vrátila. Proti čínské favoritce si totiž málem připsala svůj nejcennější skalp.

Došlo na téměř tříhodinovou bitvu. Havlíčková byla v úvodním dějství jasně lepší a zaslouženě šla po 33 minutách do vedení. Ve druhé sadě měla pár možností jít do náskoku setu a brejku, ovšem jediný prolomený servis byl k vidění v posledním gamu, a to na straně české tenistky.

Více než hodinu trvala i poslední sada. Wang mohla ukončit zápas za stavu 5:3 na podání, nicméně Havlíčková jí ho sebrala čistou hrou a suverénně skóre srovnala. Rozhodnout musel tie-break. Ve zkrácené hře se Havlíčková dostala do vedení 5:2, ovšem solidní náskok ztratila a vzápětí neproměnila kvůli vynucené chybě pod tlakem první mečbol.

Číňanka upravila skóre tie-breaku z 5:6 na 7:6 a po chybě Havlíčkové se mohla radovat z vydřeného postupu. Také Havlíčková projevila emoce a bylo jasné, že tahle porážka ji hodně bolí a zřejmě ji z hlavy jen tak nevymaže.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Takový nezdar rozhodně není pro Havlíčkovou ideální. Na začátku června se totiž vrátila po roční pauze způsobené zdravotními problémy a také syndromem vyhoření. Comeback jí zatím vychází velmi dobře a v zápase s Wang byla jeden míček od postupu do prvního čtvrtfinále na hlavní tour.

Velkým pozitivem je, že se bývalá juniorská světová jednička a šampionka dívčího French Open v pondělí posune o zhruba 200 míst a bude v žebříčku figurovat okolo 636. místa. Cesta zpátky do TOP 200 pořadí ale může být ještě hodně dlouhá a trnitá.

Wang může potkat domácí zástupkyni i ve čtvrtečním čtvrtfinále. Její další soupeřkou bude Bejlek, nebo Američanka Parksová.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

