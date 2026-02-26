Krutá zpráva pro český tenis: Macháč se musel odhlásit z dalšího prestižního turnaje
První velká událost po Australian Open se blíží. Úvodní díl americké betonové série Sunshine Double v kalifornském Indian Wells však přichází o jednoho velkého šoumena. Kvůli problémům s kolenem zrušil svou přihlášku Tomáš Macháč.
Ten odehrál svůj poslední zápas na turnaji v katarském Dauhá s Jannikem Sinnerem a poté se přesunul do Dubaje, odkud ještě pozdravil prostřednictvím instagramu své fanoušky. Jenže v Emirátech nakonec do hry nezasáhl a zrušil i plánovanou cestu do USA. Jeho koleno se totiž ještě úplně nezahojilo.
Na kalifornském turnaji Macháč loni postoupil do druhého kola a tak nepřijde o tolik bodů, nicméně na následujícím Masters v Miami hrál loni čtvrtfinále a absence na Floridě už by byla z hlediska rankingu citelná.
Už dříve se odhlásili Holger Rune a Jaume Munar. Kromě Macháče se do Kalifornie nevypraví ani Rakušan Filip Misolič. V hlavní soutěži by je měli nahradit Emilio Nava a Adam Walton.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře