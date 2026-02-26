Krutá zpráva pro český tenis: Macháč se musel odhlásit z dalšího prestižního turnaje

DNES, 14:50
INDIAN WELLS – Krutá zpráva přišla od organizátorů turnaje v kalifornském Indian Wells. Svou plánovanou účast zrušil Tomáš Macháč (25). Český tenista ale není jediným, kdo se kvůli zdravotním problémům omluvil.
Tomáš Macháč v Dauhá.

První velká událost po Australian Open se blíží. Úvodní díl americké betonové série Sunshine Double v kalifornském Indian Wells však přichází o jednoho velkého šoumena. Kvůli problémům s kolenem zrušil svou přihlášku Tomáš Macháč.

Ten odehrál svůj poslední zápas na turnaji v katarském Dauhá s Jannikem Sinnerem a poté se přesunul do Dubaje, odkud ještě pozdravil prostřednictvím instagramu své fanoušky. Jenže v Emirátech nakonec do hry nezasáhl a zrušil i plánovanou cestu do USA. Jeho koleno se totiž ještě úplně nezahojilo.

 

Na kalifornském turnaji Macháč loni postoupil do druhého kola a tak nepřijde o tolik bodů, nicméně na následujícím Masters v Miami hrál loni čtvrtfinále a absence na Floridě už by byla z hlediska rankingu citelná.

Už dříve se odhlásili Holger Rune a Jaume Munar. Kromě Macháče se do Kalifornie nevypraví ani Rakušan Filip Misolič. V hlavní soutěži by je měli nahradit Emilio Nava a Adam Walton.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
com
26.02.2026 16:06
mužská skleněnka
TML
26.02.2026 16:05
Tak za mě lepší se odhlásit, dát se dokupy, než dokola skrečovat
HankMoody
26.02.2026 15:09
Machac nikdy neprohraje. Nenastoupi, skrecuje, nebo se odhlasi. Ale neprohraje, je to neporazitelnej stroj, tenisovy monstrum.
GaelM
26.02.2026 15:46
PTP
26.02.2026 15:03
Sunshine Double aneb Pouští a pralesem
