Kruté vystřízlivění. Tomicova mexická jízda skončila obrovským debaklem
Norrie – Tomic 6:1, 6:0
Byl jedním z největších talentů světového tenisu. Ve 23 letech mu patřila 17. příčka světa a stejně tak celá budoucnost. Tomic však svou kariéru nasměroval zcela opačným směrem. "Tenis hraju jenom pro peníze, nezajímá mě. Nemusíte pracovat ani den. Počítejte moje miliony." To je jen nepatrná část hlášek kontroverzního australského bouřliváka.
Dnes je Tomicovi 33 let, v žebříčku se propadl do tenisového podpalubí. Že býval excelentním tenistou si rodák ze Stuttgartu vzpomněl na probíhajícím turnaji v Los Cabos. Bez větších starostí zde coby 171. hráč světa prošel kvalifikací, v prvním kole hlavní soutěže pak vyhnal z kurtu za 47 minut hry po výsledku 6:1, 6:0 domácího Alexe Hernandeze.
To by ještě taková senzace nebyla. Když ale ve druhém zničil 26. hráče planety Karena Chačanova 6:2, 6:4, jednalo se už o mimořádně zajímavý moment. Že by se kdysi jeden z největších talentů přece jen rozpomněl na své umění?
Ze snění ho pořádně drsným způsobem vytrhl Brit Norrie. Už v prvním gamu utkání měl Australan velké problémy udržet si servis, když prohrával 15:40. Vše se mu povedlo vyřešit a šel do vedení. Asi si ale těžko dovedl představit, že právě vydřený game bude jeho prvním a zároveň posledním v zápase. Norrie v prvním setu jednoznačně dominoval. Na svém servisu ztratil pouhé dvě výměny a pěti hrami v řadě získal úvodní dějství naprosto s přehledem za pouhých 26 minut 6:1.
Australský tenista, známý svou schopností porazit kohokoliv a prohrát s kýmkoliv, žádnou velkou snahu neprokázal ani ve druhém setu. Známky bojovnosti tak prokázal až za naprosto zoufalého stavu 0:5, kdy při podání soupeře srovnal skóre ze stavu 0:40, čtvrtý mečbol ale už odvrátit nedokázal a s turnajem se rozloučil krutým debaklem za 50 minut hry 1:6, 0:6.
V žebříčku se přesto posune na 159. místo světa. Zda se v Tomicově případě jednalo jen o krátké prozření, či přece jen zkusí zaútočit třeba na elitní stovku, ukáží následující měsíce.
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Prostě hraje z jednoho místa