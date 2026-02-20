Krutý los pro Čechy: Lehečka měl nejméně štěstí, těžké soupeře schytali i Menšík a Macháč
Ačkoli je obsazení blížící se pětistovky v Dubaji velmi kvalitní, pořád se najdou papírově snadnější soupeři než ti, které dostali všichni tři čeští tenisté. Máme tu čtyři kvalifikanty, tři divoké karty včetně veterána Stana Wawrinky a několik nenasazených hráčů ve slabší formě.
Je tedy jasné, že českým tenistům los nepřál. Asi nejhorší to má Lehečka. Předloňský čtvrtfinalista totiž znovu po pár dnech vyzve rozjetého Arthura Filse. Francouz na probíhajícím turnaji v Dauhá došel až do finále a v posledních dvou duelech jasně porazil právě Lehečku a pak vyřadil Menšíka.
Jednoduché to nebude mít ani Menšík. Další z nasazených Čechů schytal nevyzpytatelného Huberta Hurkacze a čeká ho souboj dělových servisů. S Polákem prohrál oba předchozí duely a pokaždé se jednalo o těsnou bitvu s vyvrcholením v rozhodujícím setu.
Macháč zakončil oba předchozí starty v Dubaji porážkou v prvním kole. Rodák z Berouna vždy padl až v tie-breaku rozhodujícího setu, a to s Novakem Djokovičem před třemi lety i Alexanderem Bublikem předloni. Těsný průběh se dá očekávat i proti náladovému Denisovi Shapovalovovi, kterému může oplatit loňskou porážku z Dallasu.
Pokud by Lehečka a Macháč úvodní kolo zvládli, dojde ve druhém kole na české derby. A nebylo by to poprvé, co se letos střetnou, protože na sebe narazili v úvodním kole hned na první akci sezony v Brisbane.
Oba jsou v první čtvrtině pavouka společně s nasazenou jedničkou Félixem Augerem-Aliassimem. Menšík je naopak v té poslední a jeho prvním nasazeným protivníkem může být dvojka Alexander Bublik. Titul obhajuje Stefanos Tsitsipas.
